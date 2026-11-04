Experto en maquillaje: el truco para usar el delineador negro después de los 50

En el mundo del maquillaje nos encontramos con diversos trucos que son ideales para resaltar las facciones de la mejor manera. A partir de los 50 años si vas a emplear delineador negro tienes que hacerlo con un truco interesante.

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Seguramente en más de una oportunidad habrás visto que algunos recomiendan dejar de lado el delineador negro a partir de los 50 años, pero el maquillador Rubén Zamora, ha manifestado que no se deben renunciar, sino que el factor que lo cambia todo es la aplicación y el contraste sobre el párpado.

¿Cómo aplicar delineador negro?

El delineador negro puede acentuar los signos de envejecimiento y endurecer la expresión, si no se coloca de manera correcta. Rubén Zamora manifiesta que el trazo negro es el recurso idóneo para conferir nitidez a la mirada, siempre que se emplee con precisión.

En esta técnica el primer paso es poder trabajar la línea a ras de las pestañas superiores o acudir a la técnica del delineado invisible. El producto debe quedar colocado en los intersticios de la raíz de las pestañas, eludiendo trazos gruesos o descontextualizados sobre el párpado móvil.

Primero debes de preparar el párpado antes de maquillar el ojo.|(Especial/Canva)

La aplicación brinda mayor vitalidad y definición mientras se complementa la acción de la máscara. El color negro cumple la función de enmarcar la forma anatómica del ojo sin saturar la zona ni proyectar sombras excesivas.

Llegamos al segundo punto importante en el cual se debe hacer hincapié a la gradación cromática en la piel del párpado superior. Cuando la piel está pesada o endurecida es porque se realizan difuminados de sombras oscuras. Ante esto lo que se debe hacer es preparar previamente el ojo con un corrector cosmético que unifique el área. Además, deberás colocar tonos que aclaren de manera sutil la base cutánea.

El último punto nos invita a utilizar gamas pastel dentro de la paleta de sombras ya que brindan suavidad y dulzura en las facciones.