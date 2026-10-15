4 sombras para ojos marrones y piel clara

Los ojos marrones tienen un secreto para lucir muy bien por medio de la utilización de sombras. Si tienes una piel clara lo importante es crear un contraste suave que brinda una luminosidad, pero sin saturar las facciones.

¿Cómo saber si una yegua está molesta? Especialista advierte a los Granjeros sobre sus reacciones

Ante esta situación es que te traemos 4 sombras que van a contribuir a que se armonice tu rostro. Tu maquillaje se verá muy bien y natural por lo que son excelentes opciones.

¿Cuáles son las sombras para ojos marrones?

Oro Rosa (Rose Gold)

Aquí tenemos un color que combina la calidez del oro con lo suave del rosa. Es ideal para las personas con piel clara debido a que los rosas no compiten con el color natural, además los destellos dorados resaltan los matices miel o verdosos que están ocultos en los ojos marrones. Es la opción ideal para un look iluminado y elegante de diario.

Esta sombra es hermosa.|Pinterest

Taupe (Marrón Grisáceo)

Aquí nos encontramos con un tono frío que se combina muy bien con las pieles claras. La diferencia con los marrones muy oscuros o anaranjados es que este color aporta una profundidad natural inmediata. Te servirá tanto para marcar la cuenca del ojo como para un delineado difuminado muy sutil.

Morado Berenjena o Ciruela

Este es ideal si buscas un toque de color que haga vibrar tus ojos, los tonos morados son tu mejor aliado. Al ser el color opuesto al marrón en el círculo cromático, genera un contraste de alto impacto. Al elegir una versión profunda como el ciruela, evitas que tu piel clara se vea pálida, logrando una mirada sofisticada e intensa.

Verde Oliva o Bronce

Por último, tenemos estos tonos que aportan calidez a los ojos cafés sin sobrecargar la piel blanca. Por un lado, el bronce resalta el brillo de la mirada gracias a su acabado satinado, mientras que el verde oliva complementa los subtonos de la piel clara de una forma orgánica y moderna.