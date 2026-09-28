Cómo eliminar las chinches de mi sillón: 4 ideas que sí funcionan según los expertos

Eliminar las chinches puede resultar algo muy complicado de lograr, en especial al no tener las herramientas adecuadas para hacerlo, por lo que es necesario contar con los elementos base para sacarlas definitivamente y evitar que algún invasor quede en algún rincón de tu sillón.

El experto nos dice cómo alejar a las chinches de nuestra casa.

Si ya no quieres sufrir en el proceso, te detallaremos 4 ideas que recomiendan los expertos, que se destacan por funcionar, una gran alternativa que debes tener para poder sacarlas de tu casa al instante.

¿Qué echarle al sillón para las chinches?

El portal de Mayo Clinic, detalla que antes de cualquier sospecha, le demos una inspección al mueble, en este caso el sillón, si llegas a observar manchas oscuras en las costuras, muda de piel y manchas de color rojizo debes actuar, ya que son señales claras de su presencia. Deberás de aplicar las siguiente 4 ideas para eliminar las chinches de tu mueble:



Pasa la aspiradora por todo el mueble, aunque no las va a atrapar todas, te ayudará a sacar el mayor numero de insectos, pero después de cada uso debes vaciar para evitar que se salgan y regresen a tu casa. Lava con agua caliente todas las telas que puedas quitar de tu mueble (fundas, almohadas, cobijas, etc.), preferentemente que sea a los 48.9 °C para matarlas y usar la secadora a temperatura alta por 20 minutos. Puedes usar la limpieza a vapor. Una opción que puedes hacer, es que al terminar su limpieza los saquemos al aire libre o ventilemos la habitación, las altas y bajas temperaturas te ayudarán en su eliminación. Por otro lado, los expertos de MMPC Pest Solutions, explica que podemos hacer uso de la tierra de diatomeas, ya que se adhiere a su cuerpo y lo lleva a la colonia, favoreciendo su expansión, matando a cada una de ellas por deshidratación.

¿Cómo saber dónde está el nido de las chinches?

Para encontrar el nido de los bichos, es más fácil de lo que parece, para ello hay que buscar las manchas oscuras en la tapicería (excremento), manchas rojizas de sangre en la tela, exoesqueletos e insectos vivos. En donde veas más manchas o señales será indicativo de su nido, debes ser meticuloso para poder encontrarlos y atacarlos con mayor facilidad.

Aunque son ideas de gran funcionalidad para eliminar las chinches, si tu invasión es muy grande en el sillón o en tu casa, entonces se recomienda solicitar el apoyo de expertos, ya que será necesario la ayuda de expertos para que apliquen tratamientos más intensos.