5 ideas de stickers de Harry Potter que renovarán por completo tu Laptop este regreso a clases 2026-2027

Si eres fan de Harry Potter el regreso a clases es la oportunidad perfecta para convertir tu laptop en un accesorio único y qué mejor manera de llevarlo con un toque especial con stickers inspirados en una de las grandes sagas de magos, con estos diseños lograrás una laptop con un acabado moderno.

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Desde ilustraciones minimalistas hasta collages llenos de color estas con las opciones de dibujos que permitirán renovar por completo tu computadora sin gastar demadsiad, además de proteger la tapa de pequeños rayones le darán un toque mágico que llamará la atención dentro y fuera del salón de clases.

5 diseños de stickers para decorar una laptop

1.- Collage con los personajes principales

Una manera de personalizar tu laptop y gritar de que eres fan del mago es tapizar la tapa de tu laptop con stickers de los protagonistas Harry, Hermione, Ron, Draco Malfoy etc. al combinar estas ilustraciones de diferentes tamaños crearas un collage dinámico que refleje tu acercamiento con el Mundo Mágico.

2.- Escudos de las casa de Hogwarts

Si prefieres un estilo más elegante y único apuesta por stickers con los escudos de Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, incluso puedes combinarlos y dejar ver que sabes de las cuatro casas.

3.- Stickers con acabados holográficos o metálicos

La Snitch Dorada, la Varita de Saúco, el Mapa del Merodeador, las Reliquias de la Muerte o el Andén 9¾ e incluso la imagen distintiva de Harry que son sus lentes y su cicatriz lucen aún mejor en versiones holográficas, ya que con sus reflejos metálicos aportan un toque moderno.

4.- Persoanjes versión chibi

Una versión que consquista a los fans de esta saga son los personajes chibi, ya que al lucir de una manera tierna hacen que cualquier personaje sea bueno o malo destaque por su exclusivo diseño.

5.- Diseños inspirados en el castillo de Hogwarts

Otro sticker que no puede faltar y es un icono dentro de la historia es el famoso castillo de Hogwarts ya que sin él no habría un escenario donde se desarrolla la historia que logró recaudar a miles de fans a nivel global.