5 Stickers bonitos de la Princesa Peach en formato imprimible ideales para decorar cualquier rincón de tu casa

Si eres fan de la Princesa Peach o tienes hijos que tienen como personaje favorito a esta princesa y les gusta personalizar objetos o rincones dentro de la casa, estos stickers imprimibles son una alternativa sencilla y económica para darle un nuevo aspecto a tu hogar. Lo mejor de todo es que puedes utilizarlos para decorar desde un escritorio hasta libretas, cajas organizadoras, muebles o literas.

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Aunque parezca una manualidad complicada, resulta ser todo lo contrario ya que puedes imprimir los diseños desde tu propia casa, elegir el tamaño que más desees y colocarlos donde quieras. A continuación te compartimos algunos diseños de la princesa del Reino Champiñon que seguramente querrás tener en tu colección.

5 stickers de la Princesa Peach para imprimir y decorar

1.- Princesa Peach version kawii

Un diseño adorable de la Princesa Peach al estilo kawaii con ojos grandes, mejillas rosadas y su característico vestido rosa, es perfecto para decorar libretas, agendas o darle vida a una caja que puede funcionar como baúl o caja de recuerdos.

2.- Peach con su corona de princesa

Este sticker donde se vea a Peach en su castillo donde destaca por su corona dorada, sus guantes blancos y su vestido rosa es otra opción de diseño que puedes utilizarlo para personalizar la computadora, espejoa o paredes del cuarto.

3.- Peach Chibi

Una ilustración de la princesa sonriendo es ideal para quienes prefieren diseños sencillos y delicados. Puedes combinarla con pequeños corazones o estrellas.

4.- .Princesa Peach y Toad

Sin duda alguna uno de los compañeros que más destacan a lado de la Princesa Peach es Toad, así que una imagen de los dos es perfecta para decorar pequeños buros, literas o espejos.

5.- Peach y Mario Bross juntos

Otra opción es buscar diseños de una de las mancuernas favoritas, Mario Bros y la Princesa Peach en ella podrás plasmar romanticismo, diversión, complicidad y aventuras. Los stickers de este duo es ideal para pegarlos en libretas, en la habitación o un rincón destinado de juegos o tareas del menor.