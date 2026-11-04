Guayaba o Naranja: ¿qué fruta aporta más vitamina C para la época invernal?

Este tipo de preguntas se vuelven muy virales en estas épocas del año, dado que ambos frutos se han convertido en recomendaciones constantes… sobre todo en época invernal. Por ello, he aquí la respuesta del cuestionamiento sobre qué es mejor consumir… guayaba o naranja. He aquí la respuesta completa.

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¿Guayaba o Naranja… cuál tiene más vitamina C?

Según múltiples explicaciones de expertos en salud, la vitamina C es indispensable para el organismo, pues tiene participación en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, favorece en la absorción del hierro contenido en los alimentos y tiene contribución directa en la producción de colágeno.

Por ello algunos se preguntan cuál elegir… entre guayaba o naranja. En ese sentido, datos nutricionales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos indica que por cada 100 gramos de fruta cruda: la guayaba aporta 228.3 miligramos de vitamina C, mientras que la naranja solamente 53.2 miligramos.

#NutriciónBasadaEnEvidencia #ValeLaNutri #FrutasTropicales #CostaRica ♬ Indie Pop Energy - FiniteMusicForge @valelanutri_ 🍊 ¿Creías que la naranja es la fruta con más vitamina C? Estas son las frutas con más vitamina C por 100 g👇 1. Acerola / escobillo → 1678 mg 2. Cas → 240 mg 3. Marañón (fruta) → 219 mg 4. Guayaba + mamón chino (rambután) → 183 mg 5. Kiwi → 93 mg 💡 ¿Por qué importa la vitamina C? ✔️ Sistema inmune ✔️ Formación de colágeno ✔️ Absorción de hierro ✔️ Antioxidante 📌 Dato clave: Un adulto sano necesita entre 75 y 90 mg al día. 👉 Con una porción de estas frutas, podés cubrirla sin necesidad de suplementos. 📚 Fuente: Tabla de Composición de Alimentos de Centroamérica – INCAP #VitaminaC

Es decir, en cantidades equivalentes, la guayaba aporta 4 veces más vitamina C que la naranja. Sin embargo, se advierte que las cantidades pueden variar, tomando en cuenta la madurez, condiciones de conservación o tamaño del fruto. Aunque se indica que la recomendación es que al día un hombre consuma 90 miligramos de vitamina C, mientras que las mujeres alrededor de 75 miligramos.

¿Guayaba o Naranja… qué conviene comer?

Esta pregunta debería responder cuáles son las necesidades de las personas en específico, pues la vitamina C en general contribuye al funcionamiento normal de las defensas del organismo. También participa en la producción necesaria de mantenimiento en la estructura de la piel. Y consumir guayaba o naranja con fuentes de origen vegetal de hierro… ayuda a una correcta absorción de este.

En ese sentido, la explicación individual de cada fruta asegura que una guayaba destaca (como ya se indicó) por su alta concentración de vitamina C y por la fibra, recomendándose el consumo con todo y cáscara. Mientras que la naranja aporta nutrientes, agua y fibra. Algunos la recomiendan como desayuno e inclusive en la colación.