Tablas de multiplicar para niños: 8 diseños que les harán más divertido el aprendizaje

Las tablas de multiplicar forman parte de las lecciones más importantes para los niños que están en educación básica, ya que es una base para los conocimientos que van a ir adquiriendo en los siguientes grados. No obstante, esto no quiere decir que estudiarlas tenga que ser un martirio, mucho menos si se usan técnicas ingeniosas para que lo sientan como una actividad entretenida y no como una obligación pesada.

Las mejores ideas de tablas de multiplicar para que los niños aprendan y se diviertan

Bloques armables . Una actividad que ejercita al mismo tiempo la agilidad mental con las habilidades motrices, son los juegos de bloques. Y para hacerlos temáticos con las tablas de multiplicar, solo hay que transformar cada pieza con operaciones matemáticas, con el fin de que los pequeños vayan construyendo mientras adivinan los resultados.

. Una actividad que ejercita al mismo tiempo la agilidad mental con las habilidades motrices, son los juegos de bloques. Y para hacerlos temáticos con las tablas de multiplicar, solo hay que transformar cada pieza con operaciones matemáticas, con el fin de que los pequeños vayan construyendo mientras adivinan los resultados. Llaveros de las tablas de multiplicar para los niños. Si tus hijos están en la etapa de aprenderse desde cero las tablas de multiplicar, la práctica es fundamental. Así que lo mejor es facilitarles las herramientas para que puedan estudiar en cualquier lugar, algo que se puede lograr fácilmente con un llavero personalizado que se cuelgue en sus mochilas o chamarras.

Estas ideas de tablas de multiplicar son ideales para que los niños aprendan mientras se divierten|Pinterest

Libro personalizado . Para irle inculcando el gusto por los libros a los niños, es posible crearles una versión miniatura que traiga los temas que deban aprenderse para la escuela. Por ejemplo, un diseño de bolsillo que incluya las tablas de multiplicar y venga con ilustraciones llamativas para que puedan repasar en sus ratos libres.

. Para irle inculcando el gusto por los libros a los niños, es posible crearles una versión miniatura que traiga los temas que deban aprenderse para la escuela. Por ejemplo, para que puedan repasar en sus ratos libres. Tablero con tapas recicladas. Otro de los hábitos que es indispensable inculcarle a los pequeños, es el del reciclaje

Estas ideas de tablas de multiplicar son ideales para que los niños aprendan mientras se divierten|Pinterest

Juego para niños con colores y las tablas de multiplicar . Crea un tablero cuadrado con varias casillas que sean de diferentes colores y traigan números bien señalizados. El chiste es que vayan intercambiando las piezas dependiendo de los resultados y mientras repasen los números.

. Crea un tablero cuadrado con varias casillas que sean de diferentes colores y traigan números bien señalizados. El chiste es que vayan intercambiando las piezas dependiendo de los resultados y mientras repasen los números. Acertijos para que los niños memoricen las operaciones. Muchos no lo creen, pero las actividades interactivas son buenísimas para que los pequeños se mantengan interesados a las tablas de multplicar, especialmente si ponen a prueba su destreza. Esta idea consiste en hacer un tablero grande con las operaciones y vasos con los resultados, mismos que deben irse descubriendo conformen le atinen.

Estas ideas de tablas de multiplicar son ideales para que los niños aprendan mientras se divierten|Pinterest

Tablas de multiplicar con las caricaturas favoritas de los niños . Uno de los métodos más ingeniosos para que los niños se aprendan las tablas de multiplicar, es usando a sus personajes animados preferidos

. Uno de Unir los puntos con operaciones matemáticas. La rapidez no puede faltar al momento de estudiar, ya que esto irá que sus pensamientos vayan teniendo mejor agilidad. Lo mejor es que no se necesitan materiales caros para lograrlo, sino que basta con un plato de plástico, tachuelas y ligas para un juego de unir puntos, pero que el objetivo sean las operaciones.