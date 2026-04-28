Despídete de la aburrida terraza con estas 3 ideas para renovarla con poco dinero

Renovar una terraza sin gastar mucho es posible con 3 ideas clave: incorporar textiles y luces, sumar plantas estratégicamente y reutilizar muebles o materiales. De esta manera, se logra un espacio más cálido, funcional y moderno sin necesidad de obra.

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Hoy las terrazas se han convertido en una extensión del hogar. Según especialistas en diseño de exteriores, pequeños cambios pueden generar un gran impacto visual. Según el portal especializado Architectural Digest, el uso inteligente de elementos económicos permite crear ambientes acogedores y personalizados.

¿Cómo renovar una terraza con poco dinero y mucho estilo?: guarda estas 3 ideas

El paisajista Fernando Wong señala que no es necesario un gran presupuesto para lograr un espacio exterior atractivo, sino buenas decisiones de diseño. Estas 3 ideas son efectivas y fáciles de aplicar:



Textiles y luces para crear ambiente: incorporar alfombras de exterior, cojines y guirnaldas de luces cálidas transforma instantáneamente el espacio. Estos elementos aportan confort y generan una atmósfera relajada. Plantas y verde en distintos niveles: sumar macetas de diferentes tamaños, jardines verticales o incluso plantas colgantes añade frescura y vida. Según la paisajista Jo Thompson, el verde es el recurso más poderoso para revitalizar espacios exteriores. Muebles reciclados o multifuncionales: pallets, cajones de madera o muebles reutilizados pueden convertirse en sofás, mesas o bancos. Además de económicos, aportan un estilo único.

¿Cuáles son las tendencias que ayudan a transformar las terrazas modernas?

Además de las ideas principales, estas tendencias potencian el resultado:



Estilo boho o natural : materiales como madera, fibras y textiles neutros generan calidez.

: materiales como madera, fibras y textiles neutros generan calidez. Iluminación cálida y puntual : faroles, velas o luces LED ayudan a crear zonas acogedoras.

: faroles, velas o luces LED ayudan a crear zonas acogedoras. Espacios multifuncionales : combinar áreas de descanso, lectura o comidas en pocos metros.

: combinar áreas de descanso, lectura o comidas en pocos metros. Decoración minimalista : menos elementos, pero bien elegidos, para evitar saturación.

: menos elementos, pero bien elegidos, para evitar saturación. Uso de colores neutros con acentos: bases claras combinadas con detalles en tonos vibrantes.

Según RHS (Royal Horticultural Society), integrar vegetación y zonas de descanso mejora no solo la estética, sino también el bienestar. Renovar una terraza no requiere grandes gastos: con creatividad y elementos accesibles, es posible convertirla en un espacio moderno, cómodo y lleno de vida.