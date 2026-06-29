Qué es el “efecto perla” de un sartén: el tip de MasterChef 24/7 para saber si ya está caliente

El aceite es un ingrediente indispensable en la cocina para hacer recetas fritas o empanizadas, por lo que es muy importante aprender a manejarlo correctamente. Y un truco que nunca falla para averiguar si ya está en el punto exacto, consiste en el "efecto perla" que se hace presente en los sartenes, ollas y cacerolas, pero que casi nadie sabe cómo identificar y en una de las clases de MasterChef 24/7 quedó al descubierto.

De acuerdo con la explicación del Chef Mikel que estuvo como invitado en la cocina más famosa de México, para verificar si la superficie ya está caliente, basta con poner un poco de aceite y revisar si se forma una especie de "perla" que se mueve con facilidad. Esto significa que el sartén tiene la temperatura adecuada y es momento de empezar a incorporar los ingredientes necesarios para las recetas.

Este es el efecto "perla" en un sartén, y es para identificar cuando ya se tiene la temperatura correcta para comenzar a cocinar. #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣

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Si bien esta reacción debería pasar siempre, usualmente es mucho más visible en utensilios de cocina de buena calidad, como los que los cocineros de MasterChef 24/7 usan todos los días. Por lo que se puede ir corroborando con diferentes piezas hasta encontrar la que sirva para hacer empanizados, frituras o hasta la técnica de tempura, que ya aprendieron a hacer con la Chef Isabel Carvajal.

¿Por qué es tan importante usar los sartenes solo cuando ya están bien calientes?

Uno de los errores más frecuentes en la cocina y que puede arruinar cualquier receta por los malos procedimientos, es el usar sartenes cuando todavía no tienen buen nivel de calor. Esto porque se corre el riesgo de que los ingredientes "se peguen" y no se cocinen de manera uniforme, sin mencionar que este es un mal hábito que podría maltratar el material y desprenderse a la hora de lavarlos.

Es indispensable que el aceite esté caliente para que las recetas queden bien|Canva

En cuanto al aceite, la temperatura es sumamente importante porque de esto dependerá la calidad de la cocción y hasta ayuda a que no se absorba tanta grasa. Además de que en preparaciones como los rebosados, ayuda a que la mezcla adquiera una consistencia firme y no se desintegre con el calor.