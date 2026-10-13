Cuáles son los 3 tonos azul que debes usar en eyeliner para realzar la mirada a los 40

Cuando llegamos a la edad de los 40 el maquillaje se convierte en nuestro mejor aliado para renovar nuestro estilo sin necesidad de cambiar toda la rutina de belleza por lo que los colores ideales pueden transformar la mirada entre ellos destaca el utilizar el color azul ya que ayuda a destacar la mirada, dar profundidad e iluminación a los ojos.

Si eres de las mujeres que piensa que este tono es muy arriesgado, pierde el miedo y experimenta utilizando este color dentro de tu rutina de maquillaje ya que el tono ideal se adapta a cualquier tipo de color de piel, la clave esta en elegir el matiz que mejor combine con los ojos.

3 tonos azul que debes usar en eyeliner para realzar la mirada a los 40

1.- Azul marino:

No le temas al maquillaje con colores fuertes y arriesga tu rutina experimentado con un eyeliner azul marino, ya que se convertirá en una alternativa sofisticada al delineador negro, su tonalidad profunsa permite definir la línea de las pestañas y destacar la forma de los ojos sin endurecer las facciones y sobrecargar el maquillaje

2.- Azul eléctrico:

Si quieres lucir un maquillaje que destaque en un evento o simplemente que resalte tu mirada, apuesta por un eyeliner azul eléctrico para aportar intensidad y un aire juvenil. Puedes utilizarlo como delineador superior o aplicar un trazo fino en la línea de las pestañas inferiores para darle protagonismo a la mirada para mantener el equilibrio, combínalo con sombras neutras, un poco de máscara de pestañas y un labial en tonos naturales.

3.- Azul petróleo

El azul petróleo mezcla matices azules y verdosos, por lo que resulta una alternativa interesante para quienes quieren probar un color diferente sin recurrir a un tono demasiado brillante. Este delineador puede aportar profundidad y resaltar los ojos marrones, verdes o avellana. Para un look favorecedor, traza una línea delgada junto a las pestañas y difumina sus bordes ligeramente.