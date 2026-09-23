Los delineadores que resaltan los ojos miel

Los ojos miel tienen una mezcla de tonalidades que puede cambiar según la luz y el maquillaje elegido. Por eso, seleccionar los colores adecuados ayuda a destacar sus diferentes matices.

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Desde sombras cálidas hasta tonos más profundos, existen distintas alternativas para definir la mirada. Quédate leyendo para descubrir algunas opciones que puedes incorporar a tu maquillaje.

¿Cómo maquillar los ojos miel?

El resultado final dependerá tanto de los productos elegidos como de la forma en que los distribuyas. Con algunos pasos sencillos puedes adaptar el maquillaje a diferentes ocasiones y conseguir un acabado equilibrado.

1. Aplica una sombra de transición

Utiliza una sombra marrón media o topo en la cuenca del ojo. Difumínala hacia arriba y hacia afuera para crear profundidad.

2. Profundiza el extremos exterior

Aplica una sombra más oscura, como café, ciruela o verde oliva, en el tercio exterior del párpado. Esto ayudará a enmarcar la mirada sin recargarla.

3. Añade un punto de luz

Coloca una sombra satinada o metalizada en tonos bronce, champaña o dorado en el centro del párpado móvil. El acabado brillante aportará dimensión al maquillaje.

4. Delinea las pestañas superiores

Traza una línea fina a ras de las pestañas superiores con un delineador marrón oscuro, berenjena o gris grafito. Extiéndela ligeramente hacia el exterior para conseguir un efecto alargado.

5. Define la línea inferior

Delinea la línea de agua superior con un tono oscuro para intensificar las pestañas. Después, aplica una sombra berenjena o verde en la zona externa de las pestañas inferiores y difumina.

6. Ilumina el lagrimal

Aplica una pequeña cantidad de sombra dorada clara o iluminador en el lagrimal. Este detalle aporta luminosidad y ayuda a conseguir una mirada más despierta.

7. Máscara de pestañas

Aplica máscara negra o marrón oscuro en las pestañas, prestando especial atención a las exteriores. Para un acabado diferente, puedes probar una máscara azul marino.

¿Cómo preparar la piel antes de maquillar?

Para preparar la piel antes de maquillar, sigue una rutina sencilla que ayude a conseguir un acabado uniforme y duradero:

