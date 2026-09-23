5 delineados para ojos hundidos y finos

Conoce algunos de los mejores delineados para maquillar correctamente ojos que sean finos o estén hundidos, sin que sea todo un reto geométrico.

El secreto para transformar este tipo de estructura ocular no consiste en ocultarla, sino en utilizar trazos estratégicos que generen la ilusión óptica de amplitud, llevando el ojo visualmente hacia adelante y destacando su longitud natural.

Lograr una mirada abierta, fresca y equilibrada es totalmente posible si se sustituyen las líneas pesadas por trazos de alta precisión.

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5 mejores delineados para ojos hundidos y finos

Las tendencias actuales de belleza demuestran que las líneas ultrafinas, los acabados difuminados y el uso inteligente del color son los mejores aliados para despejar el párpado móvil y contrarrestar la profundidad.

Si estás lista para potenciar tu kit de maquillaje y resaltar tu mirada con técnicas profesionales, aquí tienes 5 ideas de delineados:

Delineado invisible

Consiste en delinear exclusivamente la línea de agua superior, justo por debajo de las pestañas, rellenando los huecos entre pelito y pelito con un lápiz a prueba de agua.

Delineado invisible para ojos hundidos y finos|Pinterest

Foxy eyes ultrafino

Debes trazar una línea extremadamente delgada pegada a las pestañas que solo comience de la mitad del ojo hacia afuera. Termina con una colita recta y muy fina que apunte hacia la sien.

Foxy eyes ultrafino|Pinterest

Delineado de gato conectado

La técnica del batwig consiste en trazar el rabillo exterior con el ojo completamente abierto e iluminado hacia el frente. Así evitas que el delineado se oculte en la sombra de la cuenca del párpado.

Delineado de gato conectado|Pinterest

Delineado difuminado con tonos cafés

Reemplaza el negro absoluto por un delineado con sombra o lápiz café oscuro difuminado suaviza por completo las facciones. Traza una línea sutil sobre el borde externo de las pestañas superiores y, con una brocha pequeña tipo bala, difumina los bordes hacia arriba y hacia afuera.

Delineado difuminado con tonos cafés|Pinterest

Delineado invertido con línea de agua iluminada

Aplica un lápiz beige o nude en la línea de agua inferior para agrandar el globo ocular visualmente. Posteriormente, realiza el delineado oscuro únicamente en el párpado inferior por fuera de las pestañas.

