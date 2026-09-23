Recicla tu sartén vieja y conviértela en un precioso adorno; fácil y rápido de hacer

El reciclaje se convirtió en un concepto apoyado y aplaudido en general en las sociedades modernas. Ante la enorme producción de desechos diarios, se anima a las personas a reciclar los objetos y darle un segundo uso, antes de sacarlos a la basura. Por ello, si su sartén vieja ya dio todo de sí… aprovéchala para convertirla en un adorno en casa.

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¿Por qué reciclar una sartén vieja para convertirla en un bonito adorno?

Estos utensilios de comida son muy especiales para lograr los objetivos de la preparación de alimentos. Por eso, muchos se esperan hasta que realmente estén desgastados y que la comida ya se pegue, situación que indica la necesidad de un cambio. Ante eso, esta recomendación de sartén vieja podría darle una segunda vida en tu casa… pero ya como un lindo adorno.

Y sin más, estos son los materiales que necesitas:

Sartén vieja o quemada (quítale el mango)

Barniz al agua con acabado mate o satinado

Servilleta decorativa o lámina para decoupage con alusiones florales, de otoño o botánico en general

Esponja de cocina pequeña o pincel suave

Lija para metal de grano medio o fino

Pintura a la tiza o acrílica color blanco o marfil

Pintura acrílica color marrón o siena para los bordes desgastados

Módge Podge o Pegamento Especial para decoupage

Manijas metálicas rústicas y pegamento de alta resistencia

¿Cómo hacer un adorno con tu sartén vieja?

Primero, para convertir su sartén vieja en una bonita bandeja, quita el mango con un destornillador y posteriormente lija bien la superficie metálica para quitar grasa quemada o teflón suelto. Esto para limpiar finalmente con alcohol.

Después, en el fondo interior del sartén, aplica dos o tres pinturas a la tiza de color blanco o crema para cubrir la base obscura.

El siguiente paso es aplicar el decoupage, que requiere del retiramiento de las capas blancas, dejando solamente la capa impresa. Además, aplica una capa fina de Mod Podge, en el centro de la sartén, coloca el diseño y alisa con cuidado ayudándote de un plástico o pincel suave, desde el centro hacia afuera.

Posteriormente debes humedecer mesuradamente la esponja con la pintura marrón, esto con el fin de colocar la pintura para dejar un efecto desgastado al estilo farmhouse.

Ya que se secó el diseño, aplicarás dos capas de barniz al agua transparente. Esto con el fin de proteger la pieza del polvo y la humedad.