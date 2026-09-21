4 cortes de cabello en capas que aportan volumen y movimiento

Cuidar de nuestra estética es una tarea que puede enfocarse desde diferentes puntos de vista. El corte de cabello, la manicura, el maquillaje y la vestimenta que utilizamos son solo algunos de los factores en los cuales debemos reparar.

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En el caso de nuestro cabello, las tendencias en cuanto a cortes y peinados se renuevan cada año. De todos modos, debemos de tomar en cuenta el tipo de pelo que tenemos, la forma de nuestro rostro y el tono de nuestra piel, entre otros parámetros, para elegir qué estilo nos sienta mejor.

La importancia del corte de cabello

Los expertos en belleza remarcan que el corte de cabello va más allá de un simple retoque estético. Loa firmado se debe a que este cumple funciones clave tanto en la salud física como en la imagen personal y la psicología individual.

El corte de cabello es fundamental porque mantiene la salud capilar al eliminar puntas abiertas, prevenir roturas y facilitar su manejo diario, al mismo tiempo que define la imagen personal al enmarcar el rostro y transmitir cuidado, estilo e identidad. Además, tiene un fuerte impacto psicológico, ya que renueva la apariencia, eleva la autoestima e impulsa la confianza al simbolizar el inicio de nuevas etapas.

Cabello con más volumen y movimiento

Es por lo señalado que una de las técnicas más utilizadas y que se mantienen en tendencia es el corte de cabello en capas ya que es considerado como la opción ideal si buscas revitalizar tu melena, aportándole esa mezcla perfecta entre cuerpo, textura y dinamismo.

Al retirar el peso excesivo de ciertas zonas y crear distintas longitudes de forma estratégica, se logra que el cabello recupere su caída natural y gane una sensación de abundante volumen sin perder ligereza. A continuación, te presentamos cuatro estilos de cortes en capas diseñados para transformar tu look con movimiento y personalidad:

Shag Cut

Características: Se caracteriza por capas desfiladas muy marcadas, puntas desfiladas y una parte superior más corta y con textura.

Efecto: Genera un volumen rebelde e informal con un aire desenfadado y muy juvenil. Es perfecto para aportar movimiento tanto en cabellos lisos como ondulados.

Butterfly Cut

Características: Combina capas cortas en la parte superior que enmarcan el rostro con capas más largas hacia las puntas, creando la ilusión de un corte bob corto por delante mientras se mantiene el largo por detrás.

Efecto: Aporta un volumen lleno de dinamismo y cuerpo alrededor del rostro, permitiendo lucir una melena ligera y fácil de peinar con secador o tenacilla.

Wolf Cut

Características: Una fusión entre el estilo mullet y el shag. Concentra capas muy cortas y estructuradas en la zona superior y en la coronilla, afinándose progresivamente hacia las puntas.

Efecto: Maximiza la densidad y el volumen en la parte superior del rostro, creando una silueta moderna y con mucho movimiento.

Long Layers con flequillo cortina