Truco de limpieza: así puedes quitar las manchas de sudor de las camisetas blancas

Uno de los problemas más comunes de las camisetas blancas son las manchas amarillas que por lo general son atribuidas al sudor. Sin embargo, esto también puede originarse por la grasa corporal y los residuos de desodorantes y antitranspirantes, que terminan acumulándose en las fibras.

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Aunque se coloque en la lavadora repetidamente puede que la marca no desaparezca. Estos residuos pueden quedar más incrustados, de manera que un ciclo de lavado convencional puede no ser suficiente.

¿Cómo quitar las manchas amarillas de las camisetas?

Si tienes una mancha reciente lo que puedes hacer es aplicar una pequeña cantidad de detergente líquido sobre la zona de las axilas. Lo que debes hacer es dejar actuar unos minutos y luego lava la camiseta. Si todavía queda un cerco visible al terminar, es preferible repetir el tratamiento antes de utilizar la secadora.

Por otro lado, puedes llevar a cabo el truco del bicarbonato de sodio. El mismo puede mezclarse con una pequeña cantidad de agua hasta obtener una pasta que se extiende sobre la mancha, se deja actuar y se retira antes del lavado.

Si el blanco es resistente utiliza los blanqueadores de oxígeno como el percarbonato de sodio, que puede utilizarse para tratar diferentes tipos de manchas. Antes de utilizar cualquiera de estos productos conviene comprobar siempre la etiqueta de la prenda.

Por otro lado, si las manchas de sudor son secas y llevan tiempo vas a necesitar más paciencia. No es necesario que coloques más producto, sino que tienes que dejar actuar el pretratamiento y repetir el proceso. También conviene evitar la secadora hasta comprobar que la marca ha desaparecido, ya que el calor puede dificultar posteriormente su eliminación.

¿Qué hacer con la ropa de color?

Una opción que debes llevar a cabo es pretratar la mancha con vinagre blanco diluido en agua, aclarar bien la prenda y lavarla después de la forma habitual, siempre que el tejido permita este tratamiento.

Tienes que tener en cuenta que para que no se vuelva a amarillar no tienes que dejar por mucho tiempo las prendas sudadas en el cesto, tienes que lavarlas con regularidad y tratar las manchas antes de que se comiencen a acumular.

Además, deja secar el desodorante o antitranspirante antes de vestirse. Cuanto antes se actúe, más fácil es evitar que una ligera sombra en las axilas termine convirtiéndose en una mancha amarilla difícil de eliminar.