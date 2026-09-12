Qué hacer con los periódicos viejos: 5 ideas para darles una nueva vida

Cada vez se ven menos los periódicos de papel, pero hay personas que tienen guardados estos elementos. Si tienes pensado tirarlos pues no lo hagas ya que puedes darle una nueva oportunidad.

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Los periódicos tienen una textura interesante, flexibilidad y capacidad de absorción por lo que puedes darle una segunda vida útil. Aquí te dejamos las mejores ideas para reciclarlos.

¿Cómo reciclar los periódicos viejos?

Envolver regalos con un toque original y ecológico

Para envolver los regalos puedes utilizar las páginas en blanco y negro o también las secciones de cómics e ilustraciones. Para complementar el paquete puedes usar cordón de yute o una cinta de color para obtener un diseño rústico, elegante y de bajo costo.

Cestería decorativa y organizadores de lujo

Otra opción es hacer cestas de periódico. Para ello solo necesitas enrollar las hojas firmemente con un palito de madera para crear varillas o "tubitos" de papel, aplanarlos y luego entrelazarlos o pegarlos en espiral. Por último, aplica una capa de cola blanca con agua o barniz para obtener una estructura rígida.

Esta cesta es una gran opción.|Pinterest

Mantener la forma de zapatos y bolsos

Muchos desconocen que el papel de diario te ayuda al cuidado del calzado. Lo que debes hacer es arrugar las hojas del periódico y colocarlas compactadas dentro del zapato, bota o mochila para que no pierdan su forma original. Además, su porosidad ayuda a absorber la humedad residual y los malos olores.

Limpieza impecable de ventanas y cristales

Puedes utilizar hojas de periódico arrugadas junto con un limpiador o una mezcla de agua y vinagre para limpiar los vidrios. A diferencia de los trapos de tela, el periódico no deja pelusas ni marcas, logrando un acabado transparente y brillante.

Acelerar la maduración de frutas y verduras

Por último, si tienes tomates, aguacates o plátanos verdes, los puedes envolver individualmente en papel de periódico. Este papel retiene el gas etileno que liberan las frutas entonces acelera el proceso de maduración de manera segura sin que se echen a perder.