Es septiembre, mes patrio, por lo que toca ponerse la verde y sentirse orgullosos del país. Si quieres demostrar tu amor por México, puedes adornar tu casa para este martes 15 con estas 4 manualidades fáciles y darle un toque muy mexicano. Pero si no es lo tuyo, puedes optar por tejer una pulsera con estos 4 pasos sencillos para usarlas todos los días.

Para ello, necesitarás algunos materiales reciclados o papel, cartulina, foami e hilo para decorar paredes, ventanas, puertas o mesas. La ventaja de este tipo de propuestas es que cada diseño puede adaptarse al espacio disponible y a los materiales que ya existen en casa, donde puedes colocar estas 6 ideas en la pared vacía del pasillo para convertirla en una zona funcional.

4 manualidades fáciles para adornar la casa este 15 de septiembre y darle un toque muy mexicano|IA

Las manualidades para este 15 de septiembre

1. Banderines tricolores: La primera opción consiste en preparar una guirnalda de banderines con cartulina verde, blanca y roja para colocar en la pared o alrededor de las ventanas. Para conseguir un acabado más cercano al papel picado, cada pieza puede doblarse por la mitad y cortarse geométricamente antes de abrirla. Con este procedimiento se crean figuras repetidas sin utilizar una máquina de corte.

2. Flores de papel: La segunda opción consiste en fabricar flores de papel china con los tres colores patrios. Para una composición sencilla, se pueden hacer flores verdes, blancas y rojas de diferentes tamaños y colocarse en un recipiente de vidrio, una botella reutilizada o un vaso decorativo para poner como centro de mesa.

3. Nopales decorativos: La tercera idea utiliza cartón para crear figuras de nopal que pueden colocarse en una pared o sobre una mesa. Esta planta es característica del Escudo Nacional, por lo que no puede faltar en la decoración del hogar.

4. Papel picado: La cuarta propuesta es elaborar papel picado con hojas de papel china o papel de seda. Para un diseño más patrio, pueden hacerse piezas en verde, blanco y rojo y unirlas con hilo. También es posible añadir figuras geométricas, flores o estrellas mediante cortes sencillos.