Qué hacer con los abrigos que tienes guardados en el clóset: 3 ideas para no tirarlos

Comenzarán a bajar las temperaturas por lo que comienzan a aparecer los abrigos del fondo del clóset. Si tienes algunos que ya han pasado de moda pues no los tires a la basura ya que puedes darles una segunda oportunidad.

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Estas prendas suelen estar confeccionadas con telas gruesas, resistentes y de gran calidad. Es por esto que puedes hacer grandes objetos a partir de un material muy aprovechable.

¿Cómo reciclar los abrigos?

Reciclaje creativo: Transfórmalos en decoración para el hogar

Con una tela de abrigo puedes realizar proyectos de bricolaje textil por su grosor y abrigo, entonces puedes hacer:



Cojines y mantas de invierno; Lo que debes hacer es cortar el abrigo en cuadrados grandes para coser fundas de cojín muy abrigadas. También puedes unir varios retazos de diferentes abrigos para crear una manta de estilo patchwork.

Burletes para puertas: Para esta opción debes cortar las mangas de un abrigo largo para rellenarla con arroz, arena o tela. Así obtendrás un excelente burlete para colocar en la base de las puertas y evitar que entre el frío en invierno.

Estos cojines son ideales.|Pinterest

Customización: Confiérelos en una prenda totalmente nueva

En el caso de que te guste tu abrigo, pero no se adecúe a tu estilo actual o está dañado puedes hacer lo siguiente:

Conviértelo en un chaleco de moda: Lo que debes hacer es cortar las mangas desde la costura del hombro, le haces un dobladillo limpio y listo vas a obtener un chaleco ideal.

Crea un bolso o tote bag: También puedes confeccionar bolsos resistentes con unas telas pesadas de invierno. Puedes usar los mismos bolsillos originales del abrigo para el exterior del bolso.

Economía circular: Venta de segunda mano o donación con impacto

Si tu abrigo no está en buen estado puedes reincorporarlo al mercado o también donarlo:



Tiendas de segunda mano y apps: Plataformas digitales o tiendas locales te permiten vender estas prendas. Al ser ropa pesada, suele tener muy buen valor de reventa.

Donación directa: Entrégalo a organizaciones benéficas, albergues o centros comunitarios. Un abrigo que a ti te estorba en el clóset puede marcar una diferencia enorme para una persona en situación de calle durante las épocas de frío intenso.

Consejo a tener en cuenta

En el caso de que tus abrigos tengan bolitas de pelusas que hacen parecer una prenda vieja, lo que puedes hacer es pasarle un cepillo de cerdas gruesas en seco de arriba hacia abajo para alisarlos por completo y devolverles su aspecto original de forma rápida.