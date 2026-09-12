Qué hacer con las cubetas viejas de tu casa: 5 ideas para darles un nuevo uso

Las cubetas viejas son una constante en el hogar debido a que estos son utensilios de mantenimiento básicos que, con el uso constante, pueden aparecer manchados, desgastados, rayados o perder su asa metálica, quedando arrumbados en el patio, el garaje o el cuarto de lavado.

Al estar fabricadas con polietileno de alta densidad, tardan siglos en degradarse, por lo que desecharlas a la basura de forma masiva representa un grave impacto ecológico.

El reciclaje creativo nos invita a aprovechar la increíble resistencia estructural, la impermeabilidad y la gran capacidad de estos contenedores para trasladarlos a otras áreas de la casa.

Caminos de la Vida | Programa 12 de septiembre 2026

5 ideas sobre qué puedes hacer con las cubetas viejas de tu casa

Macetas profundas para árboles frutales o huertos

Las cubetas de 19 litros tienen la profundidad perfecta para plantas que requieren espacio para sus raíces, como los árboles cítricos miniatura, chiles o jitomates.

Bote de basura de estilo escandinavo

Aplica silicona caliente poco a poco sobre el plástico y envuelve toda la cubeta con hilo de yute grueso o cordón de algodón. El tejido ocultará las manchas de pintura originales y dará un look rústico.

Recicla las cubetas viejas de tu casa para hacer macetas|Pinterest

Banquito con asiento acolchado

Limpia y decora el exterior de la cubeta con pintura o papel adhesivo. Corta un círculo de madera del tamaño de la tapa, colócale una capa de esponja, fórrala con una tela bonita y grápala por detrás. Al colocar esta tapa acolchada, tendrás un cómodo taburete para sentarte y al mismo tiempo podrás guardar dentro juguetes o sábanas.

Organizador de herramientas de garaje

Atornilla la base de varias cubetas viejas de forma horizontal directamente sobre la pared o una estructura de madera en tu taller o garaje. Las aberturas quedarán viendo hacia el frente, creando nichos perfectos y profundos para organizar cables de extensión, taladros, botes de spray, mangueras o herramientas pesadas.

Utiliza tus cubetas viejas como organizadores de herramientas|Pinterest

Estación de almacenamiento para alimento de mascotas

Lava minuciosamente el interior de la cubeta con agua caliente y cloro para eliminar cualquier residuo antiguo. Pinta el exterior y utiliza un marcador permanente para escribir el nombre de tu perro o gato y vacía los costales de croquetas.

