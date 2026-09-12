Qué hacer con las cubetas viejas de tu casa: 5 ideas para darles un nuevo uso
¡No las tires! Descubre 5 ideas inteligentes y muy útiles para reciclar las cubetas viejas de tu casa y transformarlas en organizadores, muebles o macetas
Las cubetas viejas son una constante en el hogar debido a que estos son utensilios de mantenimiento básicos que, con el uso constante, pueden aparecer manchados, desgastados, rayados o perder su asa metálica, quedando arrumbados en el patio, el garaje o el cuarto de lavado.
Al estar fabricadas con polietileno de alta densidad, tardan siglos en degradarse, por lo que desecharlas a la basura de forma masiva representa un grave impacto ecológico.
El reciclaje creativo nos invita a aprovechar la increíble resistencia estructural, la impermeabilidad y la gran capacidad de estos contenedores para trasladarlos a otras áreas de la casa.
Caminos de la Vida | Programa 12 de septiembre 2026
5 ideas sobre qué puedes hacer con las cubetas viejas de tu casa
- Macetas profundas para árboles frutales o huertos
Las cubetas de 19 litros tienen la profundidad perfecta para plantas que requieren espacio para sus raíces, como los árboles cítricos miniatura, chiles o jitomates.
- Bote de basura de estilo escandinavo
Aplica silicona caliente poco a poco sobre el plástico y envuelve toda la cubeta con hilo de yute grueso o cordón de algodón. El tejido ocultará las manchas de pintura originales y dará un look rústico.
- Banquito con asiento acolchado
Limpia y decora el exterior de la cubeta con pintura o papel adhesivo. Corta un círculo de madera del tamaño de la tapa, colócale una capa de esponja, fórrala con una tela bonita y grápala por detrás. Al colocar esta tapa acolchada, tendrás un cómodo taburete para sentarte y al mismo tiempo podrás guardar dentro juguetes o sábanas.
- Organizador de herramientas de garaje
Atornilla la base de varias cubetas viejas de forma horizontal directamente sobre la pared o una estructura de madera en tu taller o garaje. Las aberturas quedarán viendo hacia el frente, creando nichos perfectos y profundos para organizar cables de extensión, taladros, botes de spray, mangueras o herramientas pesadas.
- Estación de almacenamiento para alimento de mascotas
Lava minuciosamente el interior de la cubeta con agua caliente y cloro para eliminar cualquier residuo antiguo. Pinta el exterior y utiliza un marcador permanente para escribir el nombre de tu perro o gato y vacía los costales de croquetas.