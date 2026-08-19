Idea DIY: ¿Cómo crear un tortuga con cajas de cartón de huevo para decorar la habitaciones de tus hijos? Realiza unos sencillos pasos

Las cajas de cartón de huevo son un residuo que podemos aprovechar al máximo, pero en muchas ocasiones no sabemos cómo usarlo o de qué manera extender su tiempo de vida con una idea DIY.

Es así que te damos a explicar el cómo usarlo para crear una tortuga para decorar las habitaciones de tus hijos, solamente toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dar.

¿Cómo hacer tortugas con cajas de huevo?

Crear pequeñas tortugas con ayuda de cajas de cartón de huevo son muy fáciles de hacer, ya que solamente debemos cortar la orilla para darle la forma que queramos. Para lograr la idea DIY debes realizar los siguientes pasos:



Toma dos cartones de huevo. Toma dos hendiduras que tenga el recipiente. Con ayuda de unas tijera, recortamos la orilla excedente para enmarcar más la silueta del animal. No olvides dejar en el extremo la pequeña cola. Una vez que tengamos la forma deseada, podemos pintar el caparazón con puntura marrón y agregarle unos ojos con ayuda de un plumón negro. Recuerda aplicar capas delgadas de pintura para evitar que sea absorbido por el cartón y pierda su forma Si quieres que tu figura dure más tiempo, puedes añadirle una capa de barniz para que no se rompa con tanta facilidad.

Con esta técnica puedes hacer varias figuras pequeñas, ideales para decorar las habitaciones de tus hijos o para que lo usen para jugar en los siguientes días.

¿Qué se puede hacer con las bandejas de huevos?

En realidad, las cajas de cartón de huevo pueden usarse de diversas formas, dentro de las formas más creativas, se destacan las siguientes:



Semilleros para iniciar a plantar semillas.

Creación de compost.

Flores decorativas.

Juguetes o figuras decorativas.

Puede ser la base para crear un engrudo, solamente trituramos, mezclamos con agua y un poco de resistol blanco.

No esperes más, aprovecha la idea DIY que te compartimos, es una gran alternativa para que los pequeños de tu casa puedan usar esos residuos para decorar las habitaciones de tus hijos con tortugas.