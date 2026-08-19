Participa en el casting digital de Exatlón México: todas las bases aquí

¡Exatlón te espera! Si siempre has soñado con formar parte del reality deportivo más importante de México tu momento ha llegado, porque del 17 al 25 de agosto, estará abierto el casting digital para encontrar a quienes tengan lo necesario para llegar a Exatlón, enfrentarse a sus participantes y retar a algunos de ellos para obtener su lugar en la competencia.

Regístrate en el siguiente link, demuestra de qué estás hecho y lucha por convertirte en un nuevo participante de Exatlón México.