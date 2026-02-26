Dónde colocar las suculentas para atraer buena energía; según el Feng Shui

Las suculentas se han convertido en una de las plantas favoritas para decorar interiores, gracias a su resistencia, estética y fácil mantenimiento. Pero más allá de su valor ornamental, estas plantas también tienen un significado especial dentro del Feng Shui.

De acuerdo con expertos en Feng Shui como Lillian Too y Karen Rauch Carter, la ubicación de las plantas dentro del hogar o la oficina puede influir directamente en la energía que circula en el ambiente. En el caso de las suculentas, su forma y capacidad de almacenamiento de agua las vinculan con la abundancia y la protección. Eso sí: siempre que se coloquen en los lugares adecuados.

¿Cuáles son los mejores lugares para colocar suculentas en el hogar según el Feng Shui?

El Feng Shui recomienda ubicar las suculentas en zonas estratégicas del hogar para potenciar sus beneficios energéticos. Uno de los espacios más favorables es la entrada principal, donde ayudan a atraer energía positiva y a proteger el hogar de influencias negativas.

Pero también se aconseja colocarlas en salas de estar o espacios comunes, ya que fomentan un ambiente equilibrado y armonioso. Otra ubicación ideal es el área de la riqueza, que según el mapa Bagua suele encontrarse en la esquina superior izquierda del hogar o de una habitación.

En este último caso, las plantas pueden simbolizar crecimiento económico y estabilidad. A su vez, ubicarlas cerca de ventanas permite que reciban luz natural. Esto potencia tanto su salud como la energía vital del espacio.

¿Dónde evitar colocar las suculentas?

No todos los lugares son adecuados para estas plantas. Lillian Too señala que las suculentas con puntas o formas espinosas no deberían colocarse en dormitorios, ya que podrían generar una energía demasiado activa que afecte el descanso.

Tampoco se recomienda ubicarlas en baños, donde la energía tiende a drenarse. Karen Rauch Carter sugiere mantener las plantas siempre en buen estado, ya que marchitas o descuidadas pueden tener el efecto contrario y bloquear la energía positiva.

También es importante elegir macetas limpias y armónicas con el entorno. De este modo, dichos ejemplares no solo embellecen los espacios, sino que también se convierten en aliadas para atraer equilibrio, prosperidad y bienestar.