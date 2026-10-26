¿Por qué eliminaron a Azalia de La Granja VIP? La inquietante teoría detrás de su salida

Los planes no salieron como el equipo de "La Resistencia" se lo esperaba y Azalia quedó eliminada de La Granja VIP tras una de las tablas más llamativas en todo lo que va de la temporada. Este momento dejó sumamente intrigados a sus aliados, pues creían que podría quedarse otra semana y cuando no la vieron regresar, se preguntaron qué fue lo que realmente pasó.

Y ante esta incógnita, Manelyk y Fernando platicaron del tema y reconocieron que esta salida sí era predecible. Esto no solo por el problema que tuvo con Rafa Mercadante y que le quitó la posibilidad de ser salvada, sino también porque ya habían indicios de que la forma de jugar de "La Negra" no estaba agradando mucho y aun así ella se negó a cambiar de estrategias, sin pensar que esto terminaría costándole su lugar.

"Yo sí me lo imaginé. Porque ya la había mandado el público, pero les habían caído gordos otros y la dejaron. Azalia es una mujer que tiene el carácter muy duro y cuando explota, dice muchas cosas que sabemos que no van. Yo la quiero mucho, pero hasta si ella lo ve, seguro se da cuenta de que se le vuela la tapa. Estaba muy frustrada, enojada, desgastada. Todos lo percibíamos y el público también", apuntó Fer Lozada mientras Mane le daba la razón sin poder ocultar su decepción.

¿Qué pasó con Azalia en La Granja VIP? Por esta razón no pudieron salvarla de la eliminación

El equipo de Manelyk confiaban en el Viernes de Traición para acomodar las cartas a su favor, pero no consideraron que todos sus planes se vendrían abajo por el castigo que se le impuso a Azalia Ojeda por un pleito con Rafa Mercadante. El motivo fue que tuvieron una discusión en la que la polémica Granjera involucró a personas del exterior y, como consecuencia, se le quitó la posibilidad de ser salvada.

Fue así que Fernando Lozada salvó a Mario "Mono" Osuna de la tabla de nominados y traicionó a Natalia Alcocer. Lo que nadie se veía venir, es que "Copetes" y "Canelo" cambiarían el juego a una "Traición Doble" y Kunno también quedó en riesgo, siendo 3 de su grupo y dos del bando contrario.

Quiénes son TODOS los eliminados de La Granja VIP hasta la semana 8

Conforme avanza la competencia, cada salida va volviéndose más complicada, no solo para los Granjeros, sino también para el público. Hasta el arranque de la semana 8 este 26 de octubre, los eliminados de La Granja VIP son:



Abigail Pak "Coreañera"

María Karunna

Carlos Trejo

Kenny Avilés

Pascal Nadaud

Pimpinela Escarlata

Azalia Ojeda

Además, Mónica Escobedo fue expulsada de La Granja VIP el 18 de octubre tras cometer una infracción en contra de Niurka Marcos.