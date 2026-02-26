Uñas tabi, la nueva tendencia que enamoró a muchas: 4 bonitos diseños que puedes usar

Las uñas tabi son un estilo de manicura que se hizo viral a mediados de 2025 y que, hasta ahora, sigue dando de qué hablar. ¿La razón? Están inspiradas en los zapatos japoneses que dividen el dedo gordo del resto, un clásico oriental que ha revolucionado la moda por su diseño fuera de lo común.

De acuerdo con la revista Glamour, las uñas tabi se realizan sobre una capa de acrílico para proteger la uña natural y evitar que se rompa debido al trazo de la partición en la punta.

Muchas celebridades las han llevado, lo que impulsó su popularidad en todo el mundo. A continuación, checa algunos diseños bonitos que usuarios han compartido en Pinterest.

4 diseños bonitos de uñas tabi que puedes usar en 2026

Tabi francés minimalista: Aplica una base nude o rosa lechoso. Traza una línea vertical delgada en el centro de la uña hasta la punta y realiza una francesa dividida en dos partes siguiendo esa línea. Sella con top coat brillante.

Así podrías hacer unas uñas tabi minimalistas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Tabi blanco y negro en contraste: Pinta la uña completamente de blanco. Marca la línea central con negro y rellena solo uno de los lados de la punta en color negro para acentuar el efecto dividido. Finaliza con brillo.

Diseño de uñas tabi en blanco y negro.|(ESPECIAL/Pinterest)

Tabi efecto mármol: Coloca una base blanca o gris clara. Crea un efecto mármol con trazos finos en gris o negro ligeramente difuminados. Añade una línea central sutil en plateado o blanco y sella con top coat.

|Pinterest

Tabi con glitter degradado: Usa una base rosa translúcida o nude. Aplica glitter en la punta en efecto degradado y dibuja la línea central con esmalte blanco o plateado fino. Finaliza con una capa gruesa de brillo para encapsular.

|Pinterest

¿Qué tipo de uñas tabi se ven más elegantes?

Las uñas tabi se pueden ver elegantes y lucir sofisticadas si se usan correctamente. Según Vogue, los tonos neutros y clásicos siguen dominando como los más elegantes; es decir, aquellos que son beige, nude, rosa pastel y blanco. ¿Los combinarás con las uñas tabi?