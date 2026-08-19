El verde menta es el color de uñas que arrasa este verano

Las uñas verde menta se convierten en una de las opciones más frescas para quienes buscan renovar su manicura durante el verano. Este tono suave combina la delicadeza de los tonos pastel con un toque de color que aporta luminosidad a las manos.

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Dentro de las tendencias de manicura limpia, el verde menta destaca por su acabado sencillo y elegante. Es una alternativa versátil que puede llevarse con uñas corta o largas y que funciona para quienes prefieren diseños minimalistas como para las que buscan un resultado más llamativo.

¿Por qué el tono verde menta se ha convertido en el color de uñas que arrasa este verano?

La manicura limpia es una de las tendencias que más se ha consolidado entre quienes buscan unas uñas cuidadas, elegantes y de aspecto natural. Se caracteriza por diseños sencillos, formas prolijas, largos cómodos y colores que aportan luminosidad sin recargar las manos. Los tonos nude, rosados, blancos y traslúcidos suelen ser los más utilizados, aunque esta tendencia también incorpora colores vibrantes.

En este contexto, el verde menta se presenta como una alternativa que mantiene la esencia de la manicura limpia, pero añade un toque diferente. Al tratarse de un tono pastel, consigue aportar color sin resultar demasiado intenso, por lo que puede adaptarse fácilmente en una estética minimalista. Su acabado fresco y luminoso también lo convierte en una opción especialmente atractiva para los meses de verano.

Una de las ventajas de este tono es su versatilidad. Puede utilizarse en todas las uñas con un acabado uniforme o combinarse con pequeños detalles para mantener una propuesta delicada. También funciona tanto en uñas cortas como en largos medios, dependiendo del estilo que se quiera conseguir.

El verde menta permite así renovar la clásica manicura limpia sin abandonar su característica principal: un resultado sencillo, pulido y elegante. Es una opción ideal para quienes quieren experimentar con el color y, al mismo tiempo, mantener unas manos visualmente cuidadas y luminosas durante el verano.