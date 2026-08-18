Confirman la muerte de querido mago e ilusionista internacional, esto se sabe:

Este martes se ha dado a conocer la triste noticia de la muerte de una de las personalidades más icónicas dentro del mundo de la magia y las ilusiones, pues el mago español Juan Tamariz partió a la edad de 83 años, dejando un gran legado dentro del mundo con su trabajo.

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La noticia se dio a conocer por su hija, Ana Tamariz quien ha seguido los pasos de este, siendo parte del legado con el que cautivó y sorprendió al mundo entero, siendo uno de los magos más populares y reconocidos de todo el mundo.

¿De qué murió el mago Juan Tamariz?

La primera información que se ha hecho pública es que el mago Juan Tamariz falleció a los 83 años de edad en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y que este partió debido a causas naturales rodeado por su familia en estos últimos momentos.

Su hija, Ana lo despidió en redes con un emotivo posteo donde se leía lo siguiente:

“Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre #JuanTamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos.

Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló.

Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros”.

¿Quién fue el mago Juan Tamariz?

A través de los años Tamariz ganó fama internacional gracias a la manera en que mostraba sus ilusiones al público, donde se enfocaba en la cartomagia, magia de cerca, el mentalismo, y en la manera en que utilizaba el humor en sus actos.

Aunque su amor por la magia nació desde sus primeros años de edad, Juan terminó su formación en la juventud tras haber asistido a la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI), donde ingresó a los 18 años, lo que le permitió pulir su técnica y expandir sus conocimientos.

Desde los años 60’s, presentó espectáculos a públicos por toda España, además de actuar en ciudades de todo el mundo como Chicago, Tokio, París, Londres, Bogotá, El Cairo, Nueva York y Santiago de Chile.

Aunque estudió Cine, realizó gran cantidad de publicaciones de libros (más de 20), para profesionales o simple divulgación de la magia, siendo considerado internacionalmente por sus trabajos de teoría de la magia. Por ello, fue considerado por muchos como uno de los magos más influyentes de todo el Siglo XX.