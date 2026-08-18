Si te despiertas con el rostro inflamado o buscas un método inmediato para revitalizar tu piel por las mañanas, los baños de hielo faciales consisten en sumergir el rostro en agua helada para inducir una vasoconstrucción térmica que reduce drásticamente las bolsas de los ojos, activando la microcirculación.

Aunque celebridades e influencers lo promueven como el secreto definitivo de la belleza, la dermatología advierte que realizarlo de forma empírica o incorrecta puede romper capilares sanguíneos, irritar la piel y quemar el tejido cutáneo.

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7 pasos para hacer baños de hielo faciales correctamente

Higienizar profundamente el rostro

Lava tu cutis con un limpiador dermatológico suave y con agua templada. Este paso es importante, ya que sumergir el rostro con restos de maquillaje, protector solar o sudor sella las bacterias y las impurezas dentro de los poros contraídos.

Desinfectar y preparar el recipiente

Lava minuciosamente un bol amplio, donde quepa cómodamente tu cara, y llénalo con agua purificada. Evita el uso de recipientes que contengan residuos químicos o de comida para prevenir cuadros de dermatitis o infecciones.

La forma correcta de hacer baños faciales, según expertos|Pinterest

Nivelar la temperatura con cubos de hielo

Agrega un puñado de hielos al agua y déjala reposar un par de minutos antes de iniciar. El agua debe estar sumamente fría, pero tolerable; jamás apliques el hielo sólido directamente en la piel desnuda, pues esto provoca quemaduras por congelación.

Realiza inmersiones controladas de corto tiempo

Sumerge el rostro por lapsos estrictos de 10 a 15 segundos como máximo por sesión. Exceder este tiempo provoca un efecto rebote de vasodilatación que incrementa el enrojecimiento y puede reventar vasos capilares frágiles.

Respetar los intervalos de descanso

Saca el rostro del agua, respira profundamente y permite que la piel recupere su temperatura natural de 20 a 30 segundos. Puedes repetir el proceso de inmersión entre 3 y 4 veces como límite total en una sola rutina matutina.

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Así podrás aprovechar el "efecto cenicienta" que aísla la textura del cutis antes del maquillaje sin comprometer tu barrera cutánea. Aunque es importante mencionar que este ritual casero no sustituye la producción de colágeno a largo plazo.

