Tras ser eliminada de MasterChef 24/7, Daniela rompe el silencio sobre su relación con Pablo

Después de su eliminación de MasterChef 24/7, Daniela habló en el Uno a Uno de Ventaneando sobre uno de los temas que más comentarios generó durante su participación en el reality culinario. La cocinera fue cuestionada sobre su relación con Pablo, el participante originario de Guatemala, y aseguró que entre ambos existe una gran amistad. Asimismo, la joven dejó claro que su corazón está con su novio, Diego Hopster.

Daniela habla sobre su amistad con Pablo en MasterChef 24/7

Durante la entrevista con Rosario Murrieta y Pedro Sola tras su salida de MasterChef México 2026 el pasado domingo 16 de agosto, Daniela recordó cómo fue su convivencia dentro de la competencia de cocina y aseguró que, a diferencia de otros participantes, no tuvo grandes enfrentamientos con sus compañeros. También rompió el silencio y así habló de lo que pasó con su compañero.

Pablo le está dando todo su apoyo a Daniela para que no quede fuera de MasterChef 24/7|ESPECIAL

Explicó que durante el programa prefirió no tomarse las situaciones de manera personal y que incluso disfrutó mucho su experiencia. Uno de los aspectos que más valoró fue precisamente la amistad que logró construir con algunos de sus compañeros. Entre esas amistades destacó la que desarrolló con Pablo, con quien tuvo una convivencia particularmente cercana durante su estancia en el reality.

La relación entre Daniela y Pablo llamó la atención de los espectadores de MasterChef 24/7, quienes comenzaron a especular sobre la posibilidad de que existiera algo más que una amistad entre ellos.

Ante estos comentarios, la excocinera fue contundente y aseguró: "De verdad que Pablo y yo nos hicimos muy grandes amigos". La participante reconoció que entiende por qué su cercanía pudo generar rumores, pero explicó que la relación que construyeron dentro del programa fue únicamente de amistad.

Además, dijo que ambos se entendían mucho y que llegaron a convertirse en una especie de apoyo mutuo durante su permanencia. "Fuimos como el salvavidas, uno del otro, allí adentro, pero pues nada más", sentenció sobre la relación que se dio con el guatemalteco.

Daniela deja claro que está enamorada de Diego Hopster

Durante la conversación, Daniela también habló de su novio, Diego Hopster, y dejó claro que su relación sentimental está fuera de cualquier duda. La exparticipante de MasterChef México 2026 destacó que la experiencia de estar lejos de su pareja le permitió valorar todavía más todo lo que él hace por ella. Incluso mencionó el apoyo que recibió mientras ella se encontraba dentro del programa.

La excocinera contó que su novio se quedó al frente de distintos asuntos, como su negocio de tamales, mientras ella participaba en el reality culinario y que también estuvo pendiente de su papá (Héctor Parra), algo que, aseguró, valoró muchísimo. "Con Diego hasta el fin del mundo y de verdad que, si ya lo valoraba allí adentro, lo aprendí a valorar muchísimo", expresó Daniela al hablar de su relación.

La experiencia dentro de MasterChef 24/7 también representó para la joven una oportunidad para reflexionar sobre su relación. La distancia y la ausencia, explicó, hicieron que pudiera apreciar todavía más los sentimientos que tiene por Hopster, con quien lleva un noviazgo de más de seis años.