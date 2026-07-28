¿Por qué confunden a Lancer y Antrax? Esta es la divertida teoría que tienen los cocineros de MasterChef 24/7

La convivencia de Antrax y Lancer es cada vez más amigable. Y es que a pesar de que cuando entraron a MasterChef 24/7 tuvieron un fuerte conflicto y eran enemigos declarados, poco a poco fueron dejando los conflictos atrás y hasta han conseguido tener un trato muy amigable, al grado de que los han llegado a confundir al momento de dar instrucciones.

No obstante, esto ya no es un problema para los cocineros y dejaron de mostrarse "ofendidos" con las comparaciones. Es por esto que ya hasta tendrían una teoría de por qué hay quienes piensan que son la misma persona y el primero en enterarse fue el Chef Diego Niño.

En ese momento, el "Maestro del fuego" los vio trabajando en la misma estación, por lo que no dudó en acercarse a ellos y preguntarles por qué piensan que pasa esto. En respuesta, Bruno (Lancer), dijo que cree que es porque los dos son atractivos y recurrió al ácido sentido del humor que lo caracteriza. "Somos igual de guapos, Chef. Los dos somos altos, carismáticos, tatuados, sencillos, fuertes, es por eso", expresó con seriedad, mientras el Chef Diego Niño se reía de la explicación y les daba la razón a modo de broma.

De rivales a amigos: así evolucionó la convivencia entre Antrax y Lancer en MasterChef 24/7

La amistad de Lancer y Antrax es de las más inesperados en MasterChef 24/7, pues en la semana 1 protagonizaron un duro altercado que terminó entre lágrimas y gritos. A partir de ese momento, tomaron la postura de ignorarse y no compartían ni siquiera en los ratos libres, cuando sus compañeros querían jugar para quitarse el aburrimiento.

Por lo que nadie vio venir que poco a poco estas fricciones irían desapareciendo y, finalmente, arreglaron sus problemas y empezaron de cero. Esto se hizo aun más evidente cuando Bruno terminó con Michelle, ya que prefirió cambiarse de cuarto y empezó a convivir más con "Las guapas de barrio", que ya son sus nuevas aliadas en la competencia. Y como muestra de su buena voluntad, hicieron una imitación ante las cámaras y provocaron la risa de todos.