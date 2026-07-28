¿Fue rogón?; Natanael Cano envía FUERTE mensaje a su exnovia Marissa Blanco luego de que lo bloquera

Natanael Cano no solo ha tenido los reflectores puestos sobre él debido a que recientemente anunció conciertos en México, sino que su nombre se ha viralizado en cuestión de minutos debido a que a través de su cuenta de instagram compartió un par de mensajes dedicados a su exnovia Marissa Blanco.

¿Qué mensaje le envió Natanael Cano a Marissa Blanco?

Este martes 28 de julio, Natanael Cano, el intérprete de temas como “Mi Bello Ángel”, “Pacas de Billetes”, “Como es Arriba es Abajo”, entre otros, compartió a través de sus historias de instagram un mensaje dedicado a Marissa Blanco, su ex novia, “Díganle que es el amor de mi vida de parte de su pingüino rogón, el más bloqueado”, fueron las palabras que el artista escribió, las cuales estaban acompañadas de una fotografía de su expareja, misma a la que se le veía en el mar. Luego de esto el cantante compartió una foto de ambos en donde Cano le daba un beso en la mejilla a Marissa y ella portaba un ramo enorme de rosas rojas.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que la pareja habría terminado su relación sentimental. Fue a principios de 2025 cuando comenzaron las especulaciones de su romance ya que ambos fueron vistos en la Semana de la Moda en París. A pesar de que nunca hubo un comunicado oficial sobre la ruptura, los rumores sobre su separación comenzaron cuando ambos dejaron de seguirse, sin embargo, la publicación más reciente de Natanael Cano ha dejado ver que su expareja lo tiene bloqueado de redes sociales.

¿Quién es Marissa Blanco, exnovia de Natanael Cano?

Marissa Blanco es una joven originaria de Hermosillo, Sonora. Actualmente la joven es ajena al mundo del espectáculo y el medio artístico, sin embargo muchos reflectores comenzaron a estar sobre ella cuando comenzó una relación con el cantante de regional mexicano Natanael Cano. Durante los meses en los que estuvieron juntos compartieron momentos juntos a través de sus redes sociales como viajes a París y Japón además de que la joven estuvo presente en los conciertos más importantes del cantante de corridos tumbados como en el que fue invitado sorpresa de Bad Bunny, el cual se llevó a cabo en el Estadio GNP Seguros.

Hasta el momento la joven, misma que ya acumula más de 480 mil seguidores en instagram no se ha pronunciado ante la situación ni a los comentarios que los fans del artista han dejado en sus publicaciones más recientes.

