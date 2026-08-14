El sarro de la taza del baño puede convertirse en uno de los problemas más difíciles de resolver durante la limpieza cotidiana. Las marcas blancas, amarillentas o marrones aparecen por la acumulación de minerales presentes en el agua y, cuando permanecen durante mucho tiempo, pueden adherirse con fuerza a la superficie.

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Una de las alternativas caseras para tratar estas manchas es la piedra pómez: un material abrasivo que puede desprender depósitos minerales sin necesidad de recurrir inmediatamente a productos químicos fuertes. Sin embargo, para evitar rayones o daños en la porcelana, es fundamental emplearla con cuidado y siguiendo algunos pasos.

¿Cómo usar la piedra pómez para quitar el sarro de la taza del baño?

Antes de comenzar, es importante elegir una piedra pómez destinada a la limpieza y no utilizar una piedra seca directamente sobre la taza. La superficie y la piedra deben mantenerse húmedas durante todo el procedimiento para reducir el riesgo de deterioro.



Bajar el nivel del agua: si es posible, cerrar momentáneamente la llave de paso y descargar el inodoro para que la zona con sarro quede más expuesta. Humedecer la superficie: mojar abundantemente la zona donde se encuentran las manchas. Mojar la piedra pómez: dejarla bien empapada antes de utilizarla. Frotar suavemente: pasar la piedra sobre el sarro con movimientos cortos y delicados, sin ejercer una presión excesiva. Revisar la zona: detenerse cada cierto tiempo para comprobar que la superficie no presente marcas. Enjuagar: tirar de la cadena o limpiar con agua para retirar los restos desprendidos. Secar y comprobar: una vez limpia la superficie, revisar si quedaron depósitos minerales y repetir el proceso únicamente si es necesario.

La clave está en trabajar poco a poco. No se recomienda frotar con fuerza para intentar eliminar una mancha de una sola vez, ya que la abrasión excesiva puede afectar el acabado de la superficie.

¿Qué precauciones tener al limpiar el sarro de la taza de baño con piedra pómez?

Aunque la piedra pómez puede ser útil para eliminar acumulaciones difíciles, no todas las superficies toleran de la misma manera este tipo de abrasión. Por eso, antes de aplicarla sobre toda la taza, conviene probarla en una zona pequeña y poco visible.

También es recomendable tener en cuenta estas precauciones:



Mantener siempre húmedas la piedra y la superficie.

No aplicar una presión excesiva durante el frotado.

durante el frotado. Evitar utilizarla sobre tapas, asientos, plásticos o superficies esmaltadas delicadas.

No combinar la limpieza con productos químicos incompatibles , especialmente lavandina con sustancias ácidas.

, especialmente lavandina con sustancias ácidas. Utilizar guantes para proteger las manos durante la limpieza.

para proteger las manos durante la limpieza. Enjuagar bien la taza después de terminar.

Para manchas de sarro especialmente antiguas o extensas, puede ser más conveniente recurrir a un producto específico para eliminar depósitos minerales y seguir las indicaciones del fabricante.