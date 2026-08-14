5 ideas para secar la ropa en los días de lluvia y mucha humedad

Para secar la ropa en días de lluvia y mucha humedad, lo más efectivo es combinar ventilación, centrifugado y una buena distribución de las prendas. Utilizar correctamente el tender, retirar el exceso de agua con una toalla y recurrir a un secador de pelo en zonas puntuales son alternativas prácticas para reducir el tiempo de secado sin necesidad de esperar a que cambie el pronóstico del tiempo.

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El problema de secar ropa dentro de casa no es únicamente la demora. Cuando las prendas permanecen húmedas durante demasiado tiempo, pueden adquirir olor a humedad y aumentar la cantidad de vapor de agua en el ambiente. Por eso, además de buscar una fuente de calor moderada, es importante favorecer la circulación del aire y evitar que las prendas queden amontonadas.

¿Cómo secar la ropa rápidamente cuando llueve y hay mucha humedad?

Una de las claves de estos trucos caseros consiste en retirar la mayor cantidad de agua posible antes de tender las prendas. Cuanto menos líquido quede atrapado en las fibras, menos tiempo necesitarán para secarse.



Haz un doble centrifugado: si la lavadora permite seleccionar un centrifugado adicional, utilizarlo al finalizar el programa puede ayudar a extraer más agua de las prendas. Conviene elegir una velocidad compatible con el tipo de tejido para evitar daños. Usa un tender adecuado y practica el “tendido arcoíris”: coloca las prendas dejando espacio entre ellas y evita superponer camisetas, pantalones o toallas. Una distribución abierta permite que el aire circule mejor alrededor de cada pieza. Cubre el tender con una sábana: colocar una sábana grande alrededor del tender, sin bloquear completamente la circulación del aire, puede crear un pequeño espacio más cálido cuando se ubica cerca de una fuente de calor indirecta. Es importante mantener distancia de estufas, radiadores eléctricos u otras fuentes que puedan representar un riesgo de incendio. Usa un secador de pelo para zonas puntuales: puede servir para acelerar el secado de puños, cuellos, costuras o zonas especialmente húmedas. Utilízalo a una distancia prudente, con movimiento constante y sin aplicar calor excesivo sobre el tejido. Retira el exceso de humedad con una toalla: extiende la prenda sobre una toalla seca, enróllala y presiona suavemente para que el tejido absorba parte del agua. Después, vuelve a tenderla bien extendida.

La Energy Saving Trust, organización británica especializada en eficiencia energética, advierte que secar prendas dentro de casa puede aumentar la humedad ambiental, por lo que la ventilación resulta especialmente importante.

¿Qué hacer para evitar el olor a humedad al secar la ropa dentro de casa?

Además de acelerar el proceso, es fundamental impedir que la ropa permanezca húmeda durante demasiado tiempo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que controlar la humedad y favorecer la ventilación ayuda a reducir las condiciones que favorecen el crecimiento de moho.

Al tender ropa en interiores, algunas medidas pueden marcar la diferencia:



Deja espacio entre las prendas: evita que estén pegadas unas con otras para favorecer la circulación de aire.

evita que estén pegadas unas con otras para favorecer la circulación de aire. Abre una ventana cuando sea posible: incluso unos minutos de ventilación pueden ayudar a renovar el aire cargado de humedad.

incluso unos minutos de ventilación pueden ayudar a renovar el aire cargado de humedad. Utiliza un ventilador: dirigido hacia el tender, puede favorecer el movimiento del aire y acelerar la evaporación.

dirigido hacia el tender, puede favorecer el movimiento del aire y acelerar la evaporación. Usa un deshumidificador si lo tienes: puede ser especialmente útil en habitaciones donde se acumula mucha humedad.

puede ser especialmente útil en habitaciones donde se acumula mucha humedad. No guardes la ropa hasta que esté completamente seca: doblar prendas que todavía conservan humedad puede favorecer la aparición de malos olores.

También es conveniente evitar colocar el tender directamente contra una pared, especialmente si se trata de una superficie fría. Dejar una separación permite que el aire circule y reduce la posibilidad de que la humedad se concentre en ese punto.