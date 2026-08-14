MasterChef 24/7: 3 trucos definitivos para que las papas a la francesa queden crujientes y deliciosas

Si eres de los que disfruta unas buenas papas a la francesa crujientes por fuera y suaves por dentro, pero en casa no consigues que tengan la textura de las que sirven en los restaurantes, existen algunos trucos de cocina que pueden hacer toda la diferencia. No necesitas ingredientes complicados ni técnicas profesionales, con estos tips al estilo de MasterChef 24/7 conseguirás los mejores resultados.

MasterChef 24/7 trucos: ¿Cómo hacer papas a la francesa crujientes?

Con tres sencillos consejos puedes conseguir unas papas a la francesa doradas y deliciosas, perfectas para acompañar hamburguesas, carnes o simplemente disfrutarlas solas. Expertos como los de MasterChef 24/7 explican que la clave está en controlar la humedad, retirar el exceso de almidón y conseguir una cubierta exterior que ayude a que las papas queden mucho más crujientes.

El remojo en agua fría ayuda a retirar el exceso de almidón y favorece que las papas queden más crujientes al freírlas.|Canva

Estos son tres trucos de la Inteligencia Artificial (IA) que puedes aplicar fácilmente en casa:

1. Remoja las papas en agua fría:

Después de cortar las papas en bastones, colócalas en un recipiente con agua fría durante 30 minutos y hasta una hora. Este paso ayuda a retirar parte del almidón que queda en la superficie de las papas, lo que evita que se peguen entre sí y favorece una textura más crujiente durante la fritura.

Después del remojo, es fundamental escurrirlas y secarlas perfectamente con papel absorbente o un paño limpio. Si las papas conservan demasiada humedad, pueden salpicar al entrar en contacto con el aceite caliente y será más difícil conseguir un buen dorado.

2. Fríelas dos veces:

Uno de los mejores trucos para conseguir papas a la francesa crujientes es utilizar una doble fritura. Primero, fríe las papas a una temperatura aproximada de 150 a 160 °C, hasta que estén cocidas pero todavía pálidas. Retíralas del aceite y déjalas reposar unos minutos. Después, aumenta la temperatura del aceite hasta aproximadamente 180-190 °C y vuelve a introducir las papas.

Esta segunda fritura permitirá que el exterior se dore y quede mucho más crujiente, mientras que el interior conserva una textura suave. Un punto importante es no saturar la sartén o freidora. Cocina las papas en tandas para evitar que la temperatura del aceite disminuya demasiado.

3. Agrega un poco de fécula de maíz:

Otro truco sencillo consiste en utilizar fécula de maíz para conseguir una superficie todavía más crujiente. Una vez que hayas remojado y secado las papas, colócalas en un recipiente y agrega aproximadamente 1 o 2 cucharadas por cada 500 gramos de papa. Mézclalas suavemente hasta que todos los bastones tengan una capa muy ligera.

No es necesario cubrirlas en exceso, ya que demasiada fécula de maíz puede dejar una textura pesada o pastosa. Después, puedes proceder con la doble fritura para obtener unas papas doradas, crujientes por fuera y suaves por dentro.

El secreto para lograr un sabor delicioso en las papas fritas

Para que las papas a la francesa queden todavía más deliciosas, agrega la sal inmediatamente después de sacarlas del aceite, cuando todavía están calientes. De esta manera, el condimento se adhiere mejor a la superficie.

Con estos tres trucos —remojo en agua fría, doble fritura y una ligera capa de fécula de maíz— puedes mejorar considerablemente la textura de tus papas a la francesa y conseguir un resultado digno de una cocina profesional.