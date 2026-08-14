Influencer de 24 años compra una casa abandonada y se muda a vivir entre la naturaleza

Es bastante normal que un influencer sea noticia por una acción que muchos cuestionan. Sin embargo, en esta oportunidad es un creador de contenido decidiendo cambiar su vida para siempre, pues básicamente se exiliará de la sociedad moderna para buscar una vida autosustentable. Con solo 24 años, Marc y su novia enfrentarán el reto de vivir solos… sin gente alrededor.

¿Quién es este influencer de 24 años que se exiliará?

Marc tiene un canal de YouTube donde presume las historias de muchas personas que, tal como él lo acaba de hacer, deciden ser bastante únicos entre las sociedades modernas. Justamente la última historia que publicaron en dicha plataforma, además de lo que compartieron en las otras redes sociales como Instagram o TikTok, es la de un hombre que se fue a vivir a una casa abandonada.

Parece que esa historia le inspiró para dar el paso y buscar una vida completamente alejada del mundo, pues compró una vivienda de roca antigua a más de 800 kilómetros del lugar donde estaba viviendo. En ese sentido, muchos se asombraron de lo que tratará de hacer, pues en realidad se mudará a una casa abandonada.

Compartió con sus miles de seguidores que esta idea no la vivirá solo, pues el plan es irse junto con su novia. Esto sería el inicio de una nueva vida, donde además de construir o reconstruir la casa para hacerla habitable, deben organizar todo lo que existe alrededor para que sea un entorno adecuado para que dos personas vivan ahí. Y es que desean hacer un jardín-plantío para abastecerse ellos solos para sus comidas.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de este influencer?

Como siempre ocurre en los comentarios de redes sociales, algunos le felicitaron por la valentía de lograr un cambio tan radical de vida. Mientras que otros tantos se muestran más contenidos y declaran sus dudas. En ese sentido, el influencer declaró que no tiene garantía de nada pues en el ámbito económico arriesgó todo y están básicamente sin riesgo de error. Seguramente su contenido se enfocará este tiempo en ver cómo transforma el espacio que compró, en lo que su novia llega para ayudarle al final de la primavera española.