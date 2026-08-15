Ni de jamaica ni de horchata... esta es la mejor agua para beber el resto del verano

En temporada de calor el agua es elemental para mantenerse bien hidratados. Aunque en muchos sitios especializados se indica que lo ideal es beber la denominada agua pura o potable, algunas pueden aportar todavía más en algunos aspectos. Por eso en esta ocasión se te anima a conocer el chilacayote y todo lo que te puede aportar preparado en un líquido de origen prehispánico.

¿Por qué es buena el agua de chilacayote?

Aunque se encuentra en diferentes regiones del país, el chilacayote es bastante típico de Oaxaca. Cuenta con una pulpa fibrosa y muy suave, lo que convierte este fruto en una opción de pulpa única, dulce y altamente refrescante. Y es que sus propiedades son prácticamente naturales en cuanto a su cantidad de agua, fibra y compuestos ligeros.

En ese sentido, al natural o convertida en agua sería un beneficio especial por el alto contenido de vitaminas y minerales de este fruto. Además, se indica que trae consigo beneficios digestivos y de hidratación. Y por si eso no fuera suficiente, es sencilla de preparar para disfrutar en estos días que el calor sigue como protagonista en una buena parte del día.

¿Cómo se prepara el agua de chilacayote para disfrutar este verano?

Ingredientes

Un chilacayote mediano

Dos o tres litros de agua

Un piloncillo o ¾ de kilo de azúcar

Una a dos rajas de canela

Clavos de olor (si así se gusta)

Hielo al gusto

Ralladura o jugo de limón (si se quiere equilibrar lo dulce del fruto)

Preparación del agua de chilacayote