El ingrediente de cocina que deja el microondas como nuevo y pocos conocen

El vinagre blanco es el ingrediente de cocina que puede ayudar a dejar el microondas como nuevo cuando se utiliza junto con agua para generar vapor en su interior. Este método facilita la limpieza porque la evaporación ablanda la grasa y los restos de alimentos, haciendo que se desprendan con mayor facilidad sin necesidad de frotar en exceso.

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Además de ser un recurso económico, esta técnica está respaldada por especialistas en limpieza del hogar, quienes explican que el ácido acético presente en el vinagre ayuda a descomponer parte de la suciedad acumulada y a neutralizar los malos olores.

Eso sí, no sustituye a una limpieza profunda cuando existen residuos muy incrustados o quemados. Esto es lo que dicen los expertos.

Truco de limpieza: ¿Cómo limpiar el microondas con agua y vinagre blanco?

El secreto de este método no está únicamente en el vinagre, sino en el proceso de evaporación que se produce al calentarlo junto con agua.

Materiales necesarios



1 taza de agua

2 cucharadas soperas de vinagre blanco

Un recipiente apto para microondas

Un paño de microfibra o una esponja suave

Paso a paso



Coloca 1 taza de agua y 2 cucharadas de vinagre blanco dentro de un recipiente apto para microondas. Introduce el recipiente en el microondas y caliéntalo durante 3 a 5 minutos, dependiendo de la potencia del aparato, hasta que el líquido hierva y genere abundante vapor. Una vez finalizado el tiempo, no abras la puerta inmediatamente. Espera entre 5 y 10 minutos para que el vapor actúe sobre las paredes interiores y afloje la suciedad. Retira cuidadosamente el recipiente y pasa un paño de microfibra húmedo por las paredes, el techo, la puerta y el plato giratorio. La grasa y los restos de comida saldrán con mucha mayor facilidad. Utiliza un paño limpio y seco antes de volver a usar el electrodoméstico.

¿Por qué funciona este truco de limpieza para el microondas según los expertos?

El vapor es uno de los métodos más eficaces para aflojar la suciedad adherida en superficies cerradas como el microondas. La American Cleaning Institute (ACI) explica que el calor y la humedad ayudan a desprender residuos de alimentos y grasa, facilitando su eliminación con menos esfuerzo.

Por su parte, especialistas de Whirlpool recomiendan utilizar vapor para limpiar el interior del microondas. Esto reduce la necesidad de raspar superficies y ayuda a mantener el electrodoméstico en buen estado.

El vinagre blanco, cuyo componente principal es el ácido acético, aporta beneficios adicionales durante el proceso:



Neutraliza olores: ayuda a disminuir los olores persistentes que dejan algunos alimentos.

ayuda a disminuir los olores persistentes que dejan algunos alimentos. Afloja la grasa: el ácido acético contribuye a desprender parte de los residuos grasos acumulados.

el ácido acético contribuye a desprender parte de los residuos grasos acumulados. Facilita la limpieza: el vapor suaviza la suciedad para retirarla sin aplicar demasiada fuerza.

el vapor suaviza la suciedad para retirarla sin aplicar demasiada fuerza. Reduce el uso de productos químicos: permite realizar una limpieza cotidiana utilizando ingredientes que muchas personas ya tienen en la cocina.

La empresa de electrodomésticos GE Appliances también señala en sus recomendaciones de mantenimiento que el vapor generado por agua caliente es un método seguro para limpiar el interior del microondas (siempre que posteriormente se retire la humedad con un paño suave). Como medida de seguridad, los expertos aconsejan no utilizar fibras metálicas, esponjas abrasivas ni productos con cloro o amoníaco, ya que podrían dañar el recubrimiento interior.

Asimismo, es importante manipular el recipiente con cuidado después del calentamiento. Esto se debe a que tanto el agua como el vapor alcanzan temperaturas muy elevadas.