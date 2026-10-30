Ni vinagre ni bicarbonato: el método más eficaz para eliminar el sarro del inodoro sin dañar superficies

Uno de los principales problemas que se presenta en el baño es el sarro ya que no solo es poco estético, sino que cuesta mucho poder sacarlo. Uno de los trucos más utilizados para removerlo es el vinagre o el bicarbonato, pero estos han sido desplazados por un elemento más efectivo y menos dañino.

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Hay un elemento que es muy eficaz ya que puede eliminar cal sin afectar metales ni porcelanas, y que se ha convertido en la recomendación principal para un mantenimiento seguro.

La misma ha llegado a reemplazar al vinagre y bicarbonato porque estos generan una reacción efervescente que puede despegar manchas superficiales, pero no siempre logra disolver los depósitos calcáreos más resistentes.

¿Cuál es el producto para eliminar el sarro?

El elemento más utilizado es para quitar el sarro es el ácido cítrico en polvo, un compuesto presente de forma natural en frutas como el limón. El nivel de acidez que contiene es mayor al del vinagre por lo que es un desincrustante más potente.

Si lo vas a utilizar tienes que disolver dos o tres cucharas de ácido cítrico en un litro de agua caliente. Lo pones en un pulverizador y rocías canillas, duchas o el borde del inodoro. Deberás dejar que actúe por unos 30 minutos, cepillas la zona y enjuagas con abundante agua para que quede brillante.

En el caso de tuberías o depósitos de agua, se sugiere verter la mezcla directamente y dejarla reposar durante una hora antes de abrir la llave. Ten en cuenta que este producto no genera vapores tóxicos y no deja residuos perjudiciales para el medio ambiente.

Se recomienda usar el ácido cítrico porque ofrece un equilibrio entre eficacia y seguridad. No corroe metales ni daña las juntas de goma de grifos o cisternas. Tampoco ocasiona manchas en el porcelanato y es muy bajo costo.