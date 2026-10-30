Amarrarse el cabello cuando está mojado: por qué no lo recomiendan los expertos y cuál es una alternativa

Amarrarse el cabello después de bañarse es una práctica común para evitar que estorbe mientras se seca o para mantenerlo bajo control durante el día. Sin embargo, hacerlo cuando todavía está mojado puede perjudicar su salud, favorecer el quiebre y provocar que las puntas luzcan más débiles. Aunque parece un hábito inofensivo, los expertos recomiendan dejar que el pelo pierda parte de su humedad antes de sujetarlo con ligas o accesorios.

De acuerdo con el artículo de Style by Louis, el cabello mojado es más vulnerable a romperse porque sus fibras se encuentran en un estado de mayor elasticidad. Al recogerlo con una liga demasiado apretada, se genera tensión sobre las hebras, lo que puede ocasionar quiebre y puntas abiertas. Además, mantenerlo recogido mientras sigue húmedo dificulta que se seque de manera uniforme, especialmente cerca del cuero cabelludo .

¿Por qué no recomiendan amarrarse el cabello cuando está mojado?

Aunque recoger el pelo puede parecer una solución práctica después de bañarse, hacerlo constantemente puede afectar su apariencia y resistencia. Cuando está húmedo necesita un cuidado más delicado, ya que los tirones, la fricción y la presión de los accesorios pueden dañarlo. Estas son algunas razones por las que conviene evitar este hábito:

1. Favorece el quiebre del cabello

Cuando las fibras capilares están mojadas, se vuelven más vulnerables al estiramiento. Si las sujetas con una liga y haces una coleta demasiado ajustada, aumentas la tensión sobre los mechones y puedes provocar que se rompan, especialmente en las zonas donde el accesorio entra en contacto con el pelo.

El cabello se quiebra si lo amarras mojado.|(Especial/Canva)

2. Puede debilitar las puntas

Amarrar el cabello húmedo de manera frecuente también puede favorecer la aparición de puntas abiertas y una textura áspera. Esto sucede porque el movimiento de la liga genera fricción sobre las hebras, que todavía no han recuperado su resistencia habitual.

3. Dificulta el secado uniforme

Cuando recoges el pelo mojado en una coleta o un chongo, algunas zonas quedan comprimidas y tardan más en perder la humedad. Esto puede prolongar el tiempo que el cuero cabelludo permanece húmedo, por lo que es preferible dejar el cabello suelto durante el proceso de secado.

4. Aumenta la tensión sobre la raíz

Si acostumbras hacerte coletas muy apretadas después de bañarte, puedes ejercer presión constante sobre los folículos pilosos. Con el tiempo, los peinados que generan demasiada tracción pueden contribuir al debilitamiento del cabello en la línea de nacimiento y las sienes.

5. Puede favorecer problemas en el cuero cabelludo

Mantener el cabello húmedo y recogido durante mucho tiempo puede hacer que la humedad permanezca atrapada cerca de la raíz. Esto puede generar condiciones favorables para la proliferación de microorganismos y contribuir a molestias en el cuero cabelludo. Por eso, es importante permitir que esta zona se seque correctamente antes de sujetar el pelo.



¿Cuál es la alternativa para recoger el cabello mojado sin dañarlo?

Si necesitas mantener el pelo lejos del rostro mientras se seca, existen alternativas más suaves que una coleta ajustada. La recomendación es reducir la tensión y la fricción para evitar que las fibras capilares se debiliten. En su artículo sobre los riesgos de amarrar el cabello mojado, Wavi London también destaca la importancia de evitar los peinados apretados y optar por métodos de secado más delicados.