Las uñas gelish han tomado gran relevancia en los últimos años al ser uno de los manicure más utilizados gracias a su durabilidad, ya que el esmalte hace que no se vean quebradizas y lo mejor de todo, se verán limpias y brillosas, desde las más minimalistas hasta las más decoradas. Conoce estos 5 diseños en acrílicas cuadradas que van bien con todo tipo de piel, te encantarán.

La mayoría de los esmaltes tradicionales ya cuentan con gel, lo que le da más durabilidad a tus uñas y una resistencia de hasta 21 días. De acuerdo con un artículo del portal Voge, estos modelos tienen una apariencia cómoda y muy versátil, por lo que se puede jugar con cualquier diseño. Échale un vistazo a estos 41 modelos de acrílicas azules que se ven elegante y hermosas.

1. Diseños abstractos

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|Pinterest

2. Colores pastel

3. Animales

4. Nude

5. Brillosas

6. French

7. Doradas

8. 3D

9. Efecto mármol

10. Aura nails

11. Encapsulados

Paso a paso para tener unas gelish

Las uñas gelish las puedes hacer tú desde la comodidad de tu casa y sin la necesidad de gastar en acudir a un salón de belleza. Esto también puede ser una actividad relajante, antidepresiva y de apapacho que puedes realizar una tarde de domingo, a fin de salir de la rutina de toda la semana. Estos son los pasos a seguir para tener las mejores:



Preparar uñas y cutículas lavándolas

y cutículas lavándolas Limar la uña

Retirar el exceso de pie alrededor de la uña

de pie alrededor de la uña Pulir la superficie de la uña para eliminar el brillo natural

de la uña para eliminar el brillo natural Limpiar las uñas para eliminar cualquier residuo

Aplicar la base coat

Secar con lámpara UV/LED

con lámpara UV/LED Aplicar el esmalte gelish del color de tu elección

del color de tu elección Sellado del color en gel

del color en gel Hidratar las cutículas por último

Cabe destacar que es sumamente importante usar una base antes del color gelish, pues ello ayudará a que dure más tiempo. Si se aplica correctamente, puede durar entre 2 y 3 semanas sin desprenderse ni perder el brillo.