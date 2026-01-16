inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas

Con esta técnica tus uñas tendrán una gran durabilidad, se verán sumamente limpias y brillosas para cualquier tipo de ocasión

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas
11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|IA
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  José Alejandro

Las uñas gelish han tomado gran relevancia en los últimos años al ser uno de los manicure más utilizados gracias a su durabilidad, ya que el esmalte hace que no se vean quebradizas y lo mejor de todo, se verán limpias y brillosas, desde las más minimalistas hasta las más decoradas. Conoce estos 5 diseños en acrílicas cuadradas que van bien con todo tipo de piel, te encantarán.

La mayoría de los esmaltes tradicionales ya cuentan con gel, lo que le da más durabilidad a tus uñas y una resistencia de hasta 21 días. De acuerdo con un artículo del portal Voge, estos modelos tienen una apariencia cómoda y muy versátil, por lo que se puede jugar con cualquier diseño. Échale un vistazo a estos 41 modelos de acrílicas azules que se ven elegante y hermosas.

1. Diseños abstractos

Uñas gelish
11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|Pinterest

2. Colores pastel

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas
11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|Pinterest

3. Animales

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas
11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|Pinterest

4. Nude

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas
11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|Pinterest

5. Brillosas

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas
11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|Pinterest

6. French

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas
11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|Pinterest

7. Doradas

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas
11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|Pinterest

8. 3D

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas
11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|Pinterest

9. Efecto mármol

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas
11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|Pinterest

10. Aura nails

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas
11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|Pinterest

11. Encapsulados

11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas
11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas|Pinterest

Paso a paso para tener unas gelish

Las uñas gelish las puedes hacer tú desde la comodidad de tu casa y sin la necesidad de gastar en acudir a un salón de belleza. Esto también puede ser una actividad relajante, antidepresiva y de apapacho que puedes realizar una tarde de domingo, a fin de salir de la rutina de toda la semana. Estos son los pasos a seguir para tener las mejores:

  • Preparar uñas y cutículas lavándolas
  • Limar la uña
  • Retirar el exceso de pie alrededor de la uña
  • Pulir la superficie de la uña para eliminar el brillo natural
  • Limpiar las uñas para eliminar cualquier residuo
  • Aplicar la base coat
  • Secar con lámpara UV/LED
  • Aplicar el esmalte gelish del color de tu elección
  • Sellado del color en gel
  • Hidratar las cutículas por último

Cabe destacar que es sumamente importante usar una base antes del color gelish, pues ello ayudará a que dure más tiempo. Si se aplica correctamente, puede durar entre 2 y 3 semanas sin desprenderse ni perder el brillo.

Tags relacionados
Diseño de uñas Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO