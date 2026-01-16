11 diseños de uñas gelish que puedes usar en cortas: desde minimalistas hasta muy decoradas
Con esta técnica tus uñas tendrán una gran durabilidad, se verán sumamente limpias y brillosas para cualquier tipo de ocasión
Las uñas gelish han tomado gran relevancia en los últimos años al ser uno de los manicure más utilizados gracias a su durabilidad, ya que el esmalte hace que no se vean quebradizas y lo mejor de todo, se verán limpias y brillosas, desde las más minimalistas hasta las más decoradas. Conoce estos 5 diseños en acrílicas cuadradas que van bien con todo tipo de piel, te encantarán.
La mayoría de los esmaltes tradicionales ya cuentan con gel, lo que le da más durabilidad a tus uñas y una resistencia de hasta 21 días. De acuerdo con un artículo del portal Voge, estos modelos tienen una apariencia cómoda y muy versátil, por lo que se puede jugar con cualquier diseño. Échale un vistazo a estos 41 modelos de acrílicas azules que se ven elegante y hermosas.
1. Diseños abstractos
2. Colores pastel
3. Animales
4. Nude
5. Brillosas
6. French
7. Doradas
8. 3D
9. Efecto mármol
10. Aura nails
11. Encapsulados
Paso a paso para tener unas gelish
Las uñas gelish las puedes hacer tú desde la comodidad de tu casa y sin la necesidad de gastar en acudir a un salón de belleza. Esto también puede ser una actividad relajante, antidepresiva y de apapacho que puedes realizar una tarde de domingo, a fin de salir de la rutina de toda la semana. Estos son los pasos a seguir para tener las mejores:
- Preparar uñas y cutículas lavándolas
- Limar la uña
- Retirar el exceso de pie alrededor de la uña
- Pulir la superficie de la uña para eliminar el brillo natural
- Limpiar las uñas para eliminar cualquier residuo
- Aplicar la base coat
- Secar con lámpara UV/LED
- Aplicar el esmalte gelish del color de tu elección
- Sellado del color en gel
- Hidratar las cutículas por último
Cabe destacar que es sumamente importante usar una base antes del color gelish, pues ello ayudará a que dure más tiempo. Si se aplica correctamente, puede durar entre 2 y 3 semanas sin desprenderse ni perder el brillo.