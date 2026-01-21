3 cortes de cabello que adelgazan el rostro: ideal para las mujeres que tienen la cara redonda

Elegir el corte de cabello adecuado puede hacer una gran diferencia en la forma en que se percibe el rostro. Para las mujeres con cara redonda, existen estilos que ayudan a alargar visualmente las facciones y a crear un efecto más estilizado. Estos 3 cortes de pelo son ideales para adelgazar el rostro, ya que combinan largos estratégicos, capas y movimiento para lograr un look más equilibrado y favorecedor.

Expertos en moda de la revista Elle compartieron los tres estilos que, acompañados con rayas de lado y volumen en la parte superior, potenciarán el efecto adelgazante en tu cara.

Estos son los cortes que pueden adelgazar la cara redonda

1. Long bob por debajo del mentón: este largo ayuda a alargar visualmente el rostro, sobre todo si se lleva con capas suaves y raya lateral.

|Pinterest

2. Corte en capas largas: las capas aportan movimiento sin dar volumen a los lados del rostro, afinando las mejillas.

|Pinterest

3. Pixie largo con flequillo lateral: estiliza las facciones, rompe la redondez y crea un efecto más equilibrado y moderno.

|Pinterest

Esto debes tener en cuenta a la hora de cortarte el pelo si tienes cara redonda

Desde la revista Glamour dieron a conocer todo lo que debes tener en cuenta a la hora de cortarte el pelo si tienes cara redonda para lograr un resultado favorecedor, entre lo que mencionaron:

