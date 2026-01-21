3 cortes de cabello que adelgazan el rostro: ideal para las mujeres que tienen la cara redonda
Gracias a sus capas, largos estratégicos y volumen bien distribuido, estos cortes de cabello ayudan a lograr una apariencia más equilibrada y favorecedora.
Elegir el corte de cabello adecuado puede hacer una gran diferencia en la forma en que se percibe el rostro. Para las mujeres con cara redonda, existen estilos que ayudan a alargar visualmente las facciones y a crear un efecto más estilizado. Estos 3 cortes de pelo son ideales para adelgazar el rostro, ya que combinan largos estratégicos, capas y movimiento para lograr un look más equilibrado y favorecedor.
Expertos en moda de la revista Elle compartieron los tres estilos que, acompañados con rayas de lado y volumen en la parte superior, potenciarán el efecto adelgazante en tu cara.
Estos son los cortes que pueden adelgazar la cara redonda
1. Long bob por debajo del mentón: este largo ayuda a alargar visualmente el rostro, sobre todo si se lleva con capas suaves y raya lateral.
2. Corte en capas largas: las capas aportan movimiento sin dar volumen a los lados del rostro, afinando las mejillas.
3. Pixie largo con flequillo lateral: estiliza las facciones, rompe la redondez y crea un efecto más equilibrado y moderno.
Esto debes tener en cuenta a la hora de cortarte el pelo si tienes cara redonda
Desde la revista Glamour dieron a conocer todo lo que debes tener en cuenta a la hora de cortarte el pelo si tienes cara redonda para lograr un resultado favorecedor, entre lo que mencionaron:
- Prioriza los largos por debajo del mentón: ayudan a alargar visualmente el rostro y evitan acentuar la redondez.
- Apuesta por capas y movimiento: las capas suavizan las facciones y evitan que el cabello se vea pesado a los lados.
- Elige raya lateral: rompe la simetría del rostro y crea un efecto más estilizado.
- Cuidado con el volumen: es mejor llevarlo en la parte superior que a la altura de las mejillas.
- Flequillos largos y de lado: enmarcan el rostro sin acortarlo; evita los flequillos rectos y muy cortos.
- Evita cortes rectos a la altura de la mandíbula: este tipo de largo hace que la cara se vea más ancha.
- Consulta tu tipo de cabello: el grosor y la textura influyen mucho en cómo se verá el corte final.