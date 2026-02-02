Los mejores 3 cortes de pelo para hombres que tienen entradas

Con el paso de los años se vuelve natural el hecho de perder algunas facciones físicas en los hombres, entre las que destacan la pérdida del músculo y, además, el cabello . Ante esta situación, expertos en moda han dado a conocer algunos cortes de pelo y peinados que, en esencia, ayudarán a que el rostro de estas personas luzcan mejor.

Las entradas son un rasgo común de los hombres (y también las mujeres), mismas que se aprecian cada vez más con el pasar de los años. Bajo este contexto, existen algunos cortes de pelo que pueden funcionar bastante bien para disimular estas o, bien, para que la atención de las demás personas vaya dirigida hacia otro lado del rostro.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para hombres con entradas?

Elegir un peinado adecuado puede ser fundamental para equilibrar tu rostro y, a su vez, simular las zonas más despejadas del mismo. Por tal motivo, expertos en la materia consideran el corte rapado o buzz cut la elección principal no solo porque es corto y uniforme, sino que, en esencia, no sugiere una complicación mayúscula para quien lo posee.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para el rostro redondo?

Otra opción es el corte degradado con volumen en la zona superior de la cabeza, pues con los laterales más cortos el estilo crea una ilusión de densidad en el pelo. Del mismo modo, se destacan los peinados con raya lateral gracias a que esta puede cubrir una entrada que luce mucho más pronunciada en tu cabeza.

El cabello largo y despeinado crea una óptica natural al dar movimiento al pelo, lo cual hace que las entradas luzcan desapercibidas. Ante este hecho, resulta necesario no utilizar peinados con mucho volumen hacia atrás, pues estos suelen marcar aún más la forma de la frente y, con ello, la zona de las entradas.

La importancia de confiar en ti mismo y tener autoestima elevada

Más allá de los distintos cortes de pelo mostrados aquí, la realidad es que luce fundamental cuidar tu cuerpo y tu mente con el pasar de los años para que, así, los cambios luzcan menos imponentes de lo que realmente son. Por tal motivo, no descartes el uso de una dieta balanceada y actividad física constante para que tu vejez sea mucho más tranquila.