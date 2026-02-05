3 diseños de uñas cortas para iniciar con todo la primavera 2026

Comienza la cuenta regresiva para la primavera , una de las estaciones del año más esperadas por chicos y grandes por igual. Estamos a solo unas semanas para que llegue esta etapa del 2026, motivo por el cual aquí conocerás los mejores 3 diseños de uñas cortas que puedes utilizar para ser la sensación en tu círculo cercano.

Como sabes, la primavera inicia el próximo 20 de marzo, por lo que estamos a poco más de un mes para que dé comienzo una estación que se caracteriza por altas temperaturas y que, por ende, es perfecta para relucir una belleza física. Dicho esto, es preciso que conozcas los mejores 3 diseños de uñas cortas para esta estación del año.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas cortas para la primavera 2026?

Uñas carey con ojo de gato: Expertos en el mundo de la moda consideran que este tipo de diseños de uñas son perfectos para la llegada de la naturaleza gracias a sus tonos miel, ámbar y marrón. Y es que, además de ser atemporales, son elegantes para cualquier celebración nocturna o al aire libre.

Te puede interesar: Los mejores diseños de uñas para entrar a la cultura K-pop

Uñas carey con corazones : Si bien este diseño ha ganado mucha popularidad en los últimos días gracias a la cercanía con San Valentín, la realidad es que sus detalles románticos lo hacen perfecto para la etapa más brillante del año gracias a su manicura que no solo es femenina, sino bastante limpia y delicada.

: Si bien este diseño ha ganado mucha popularidad en los últimos días gracias a la cercanía con la realidad es que sus detalles románticos lo hacen perfecto para la etapa más brillante del año gracias a su manicura que no solo es femenina, sino bastante limpia y delicada. Uñas carey doradas: Otra tendencia que ha acaparado las miradas en los últimos meses guarda relación con un tono halo dorado, el cual tiene la capacidad de combinar el estilo clásico del efecto carey con una serie de destellos metálicos que, si bien son sutiles, permiten que el diseño de uñas brille entre los demás.

¿Cuáles son las ventajas de las uñas carey respecto a otros diseños?

Rita Pinto, fundadora del salón de manicura Vanity Projects en Nueva York y Miami, establece que los diseños de uñas carey destacan entre los demás por la facilidad que tienen al momento de hacerlos en el hogar, pues a diferencia de otros modelos estos cuentan con un margen de error elevado con el cual se puede “juguetear” un poco.