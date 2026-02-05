Este 17 de febrero arranca el Año Nuevo Chino que en este 2026 inicia un nuevo ciclo con el Caballo de Fuego, uno de los 12 animales que representa el horóscopo y calendario del país asiático. Debido a lo transcendental que es para la comunidad asiática, merece tener sus uñas inspiradas en esta celebración. En cambio, si lo que buscas es una manicura que combine con todo, estos 8 modelos te quedarán perfectas en almendradas o cuadradas.

Esta celebración arranca la segunda quincena de febrero, ya que cada año varía, según el avistamiento de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, aunque siempre suele suceder a inicios del calendario gregoriano, de acuerdo con un artículo de la revista Hola. Conoce estos 7 diseños de uñas color blanco lechoso que se ven lindas y muy elegantes en cortas.

Las uñas para celebrar el Año Nuevo Chino

1. Almendradas: Este tipo de uñas lucirá a la perfección con la imagen de hojas secas, elemento natural del horóscopo chino.

4 diseños de uñas inspiradas en el horóscopo chino para celebrar el Año Nuevo del Caballo de Fuego|Pinterest

2. Cuadradas: Uno de los estilos más clásicos de la manicura no podía faltar con la imagen del Caballo de Fuego, animal que representará el Año Nuevo.

4 diseños de uñas inspiradas en el horóscopo chino para celebrar el Año Nuevo del Caballo de Fuego|Pinterest

3. Naturales: Nada mejor que las uñas naturales con el esmalte de tu elección. Le puedes agregar ramas que en la cultura china simboliza al crecimiento y la conexión con las raíces.

4 diseños de uñas inspiradas en el horóscopo chino para celebrar el Año Nuevo del Caballo de Fuego|Pinterest

4. Coffin: Uno de los estilos más extravagantes en uñas que las puedes usar con imágenes referentes a la bandera de China.

4 diseños de uñas inspiradas en el horóscopo chino para celebrar el Año Nuevo del Caballo de Fuego|Pinterest

El significado del Caballo de Fuego en el Año Nuevo

El Caballo de Fuego en el Año Nuevo Chino se le relaciona con la independencia, la velocidad, la creatividad y la impulsividad. Por lo anterior, este 2026 es ideal para iniciar nuevos proyectos y tomar decisiones importantes.

Es preciso mencionar que en China los años se representan por animales, ya que cuenta la leyenda de que el Dios Jade los invitó a una fiesta, pero solo acudieron 12. Como recompensa, les otorgó a cada uno un año y así quedó conformado debido al orden en el que llegaron:

