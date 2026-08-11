4 ideas creativas para reemplazar las macetas genéricas por piezas decorativas, elegantes, que aporten armonía a tu jardín
Estas alternativas pueden transformar tus plantas en protagonistas de la decoración exterior.
Las macetas no tienen que ser únicamente recipientes para colocar plantas, pues si se eligen de manera pensada, las macetas pueden transformar los jardines en un espacio con atmósfera, elegancia y sobre todo presencia, lo que ayudará a tu hogar a ser más armonioso, estético y con personalidad, desde los pequeños y fundamentales detalles. Gracias a texturas como la madera, la piedra, el mimbre o la cerámica artesanal.
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4 ideas para reemplazar tus macetas tradicionales por opciones más elegantes
Cestas de fibras naturales
Toma en cuenta el utilizar fibras naturales de mimbre, ratán o yute, lo que aporta decoración para aquellas macetas convencionales, gracias a sus texturas naturales que aportan calidez y combinan especialmente dentro de espacios minimalistas.
Recipientes de cerámica
La cerámica artesanal hecha a mano aporta formas irregulares, tonos naturales y acabados únicos; además, este tipo de recipientes puede convertirse en grandes elementos decorativos que aportan personalidad a los jardines, pues los recipientes de cerámica, en especial los hechos a mano, son perfectos para espacios exteriores.
Cajones y cajas de manera
Las cajas de madera pueden transformar cualquier espacio en un original contenedor para plantas pequeñas, hierbas aromáticas o flores. Gracias a su aspecto, es perfecto para espacios exteriores, pues la madera aporta textura.
Recipientes de cemento o piedra
Este tipo de recipientes y piezas inspiradas en piedra ayuda a aportar estética contemporánea y moderna. Este tipo de materiales resulta ideal para crear espacios en donde predominan los cactus, suculentas o plantas de diversos tamaños y texturas.
Aportar elegancia a tu jardín resulta más sencillo de lo que crees, pues al reemplazar tus macetas comunes por opciones más pensadas, no solo mejora la apreciación del jardín, sino que aporta elegancia y modernidad en los pequeños detalles, los cuales son fundamentales para mejorar la apariencia general de todo el hogar.