Las 3 películas que tienes que ver este verano antes que termine agosto

Para todos los amantes del cine y del mundo de las series, saben que existen todo tipo de plataformas en la que podremos encontrar todo tipo de contenido. Durante el verano hay quienes aprovecharon para ver todo tipo de películas, pero seguramente algunas habrán quedado guardadas como favoritas. Es por eso que te vamos a recomendar cuáles son esos tres films que debes ver antes que termine esta estación y que no te puedes perder.

No hay dudas que el verano es una de las estaciones del año más preferidas por muchas personas por diversas razones, una de ellas es que es perfecta para ver todo tipo de películas y quedarse a maratonear hasta largas horas de la noche. Incluso, hay muchas que quedarán sin ser vistas, pero tienes que algunos filmes que son un clásico y que han sido muy recomendadas por los especialistas.

Antes de que finalice el verano, tienes que saber que hay algunas películas que no puedes dejar pasar y que antes que termine esta temporada las tienes que mirar si o si. A continuación te dejaremos cuáles son esas películas que se recomiendan sentarse en el sofá y disfrutarlas.

3 películas para ver antes que termine el verano

Call Me by your name: esta historia ocurre en el norte de Italia y tiene paseos en bicicleta, comidas al aire libre, y las playas. Está protagonizada por Armie Hammer y Timothy Chalamet y estrenada en 2017.

Mamma Mía: es un clásico del verano y que ocurre en la aguas cristalinas de Grecia, las canciones de Abba y una trama muy atrapante. Está protagonizada por Meryl Streep y gran elenco y estrenada en 2008.