Estas uñas con efecto están inspiradas en las lámparas de lava que surgieron en los 60´s que tenían un toque hipnótico debido a los movimientos de sus colores ardientes. Esa misma óptica provoca en el manicure, por lo que son ideales en cortar o largas si lo que buscas es que las personas no le despeguen la mirada a tus diseños. Conoce estos 5 modelos en acrílicas cuadradas que van con todo tipo de piel .

De acuerdo con un artículo del portal Uñas y Estética, se sugiere que el manicure sea en los colores neón del naranja, rosa, amarillo y verde, así como con los esmaltes de gel a fin de darle el efecto lava y puedas portarlas para cualquier tipo de ocasión. Estos son los 7 diseños con el efecto de ojo de gato que quedan hermosas en todos los colores .

Los mejores diseños para que tus uñas con efecto lava sean un éxito

1. Cuadradas: Este tipo de uñas es el infaltable en cualquier tipo de diseño. Se recomienda que sean un poco largas para que resalte el efecto lava.

5 diseños de uñas con efecto lava: son ideales en cortas y largas para cualquier tipo de ocasión|Pinterest

2. Almendradas: Una de las consentidas por varias mujeres e idónea para este diseño poco común, pero que da de qué hablar.

5 diseños de uñas con efecto lava: son ideales en cortas y largas para cualquier tipo de ocasión|Pinterest

3. Stiletto: Este tipo de uñas es el mejor para el efecto lava, pues lo que se busca es que el diseño luzca y para ello se requiere una talla grande.

5 diseños de uñas con efecto lava: son ideales en cortas y largas para cualquier tipo de ocasión|Pinterest

4. Redondas: Si bien este tipo de uñas se llevan cortas, también es una buena opción si lo que buscas es un diseño minimalista, pero con el efecto lava.

5 diseños de uñas con efecto lava: son ideales en cortas y largas para cualquier tipo de ocasión|Pinterest

5. Ataúd: Una buena elección es este tipo de uñas si lo que buscas es que tu diseño reluzca por su forma puntiaguda.

5 diseños de uñas con efecto lava: son ideales en cortas y largas para cualquier tipo de ocasión|Pinterest

El punto en contra de las uñas con efecto lava

Es un diseño muy vistoso, peor también muy laborioso, por lo que es complicado que tú misma puedas hacerlo en casa y ello significa que deberás acudir a un salón de belleza, cuyo personal sea experto en este diseño, pues no querrás que arruinen tu manicure. Es preciso mencionar que el mantenimiento no es nada sencillo, pero al ver el resultado, eso queda atrás.