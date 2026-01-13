5 modelos de uñas acrílicas cuadradas nude que van con todo tipo de piel: se ven sofisticadas y sencillas

Las uñas acrílicas cuadradas en tonos nude se han convertido en un básico infalible para quienes buscan un look limpio y refinado. Su versatilidad permite que favorezcan a todo tipo de piel, mientras aportan un estilo sofisticado y sencillo que nunca pasa de moda. Checa estos 5 modelos y los cuidados que debes tener para extender su duración.

Desde la plataforma Pinterest, múltiples usuarios compartieron ideas increíbles para lucir en tu manicura en cualquier momento del año, las cuales también se adaptan a cualquier tono de piel.

Los mejores diseños de uñas acrílicas cuadradas nude

1. Nude clásico liso: un tono beige suave o rosado claro con acabado brillante. Es minimalista, limpio y perfecto para el día a día.

|Pinterest

2. Nude lechoso (milky nails): aporta un efecto delicado y moderno. Se ve natural, elegante y combina con cualquier look.

|Pinterest

3. Nude con punta francesa suave: la versión clásica del francés, pero en tonos nude y blanco tenue para un acabado más sutil y sofisticado.

|Pinterest

4. Nude mate: ideal para un look moderno y refinado. El acabado mate resalta la forma cuadrada sin verse recargado.

|Pinterest

5. Nude con detalle dorado discreto: líneas finas, pequeños acentos metálicos o foil dorado que elevan el diseño sin perder sencillez.

|Pinterest

Estos cuidados son esenciales si quieres que te duren más tiempo

Desde el portal Harper's Bazaar mencionaron que, para extender la duración de las uñas acrílicas cuadradas y mantenerlas bonitas por más tiempo, es importante seguir estos cuidados básicos:

