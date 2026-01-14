5 modelos de uñas acrílicas puntiagudas que van con todo tipo de piel; se ven hermosas y sencillas

Si todavía no te decides por cuál será tu próximo manicure, pero quieres un estilo que fusione elegancia para verte impecable y versatilidad para que combine con todo, quizá las uñas acrílicas con forma puntiaguda son lo que estás buscando. Esto ya que se trata de una silueta que aunque muchos ven como arriesgada, en realidad luce increíble y se puede recrear con algunos de los diseños en tendencia para 2026 .

Uñas acrílicas con forma "puntiaguda": 5 diseños que son discretos y muy bonitos

1. Con efecto "glaseado" al natural. Las "glazed nails" son un estilo muy popular gracias al acabado radiante que da y lo fácil que es combinarlo con cualquier color, aunque definitivamente luce mucho mejor con tonos naturales.

2. Uñas acrílicas "baby blue". Los tonos azules son perfectos para lucir manos sofisticadas, en especial cuando se buscan alternativas que se vean bien en toda ocasión. Y para salir de lo cotidiano, el "baby blue" o tipo azul pastel son ideales.

3. Manicure rosa con corazones. Se acerca el 14 de febrero y los diseños de uñas acrílicas románticas se vuelven las más pedidas. Para las siluetas puntiagudas, puedes añadirle corazones en tonalidades claras como el rosa.

4. Uñas puntiagudas color café. Para quienes prefieren los diseños que irradien elegancia en todo momento , las uñas acrílicas color café son una buenísima opción. Además, este tipo de esmaltes se mimetizan con el tono de piel y te hacen ver más formal.

5. Manicure blanco mate. Si hay un diseño de uñas que nunca falla y le queda bien a todas, esos son los modelos en color blanco. Son atemporales, lucen sofisticadas y combinan con cualquier look, además de que llaman inmediatamente la atención cuando se les da una silueta puntiaguda.

¿A quién le quedan bien las uñas acrílicas puntiagudas?

Existen muchas dudas respecto a si las uñas arílicas puntiagudas son para todas, ya que hay quienes consideran que esta forma no va bien en manos cortas, por ejemplo. Lo cierto es que realmente no hay limitantes para usarlas, ya que según el sitio especializado Byrdie, basta con saber cómo llevarlas y elegir los acabados indicados para que luzcan preciosas.

Otro punto a su favor es que si bien su forma es llamativa a primera vista, este efecto puede aminorarse o potencializarse, dependiendo de lo que se busque. Y para lograrlo, solo se tiene que elegir entre diseños sólidos o con relieves, aunque eso sí, ten la certeza de que todos se volverán el complemento indicado para hacerte lucir resplandeciente en todo momento .