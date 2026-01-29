5 sopas sencillas que puedes hacer en menos de 30 minutos

Cuando de cocinar se trata, la mayoría de las veces se necesita contar con preparaciones muy sencillas para poder ahorrar tiempo. Uno de los platos que nunca pueden faltar en la mesa es una sopa caliente , la cual siempre es necesaria por gusto o porque son buenas para el cansancio y para los días fríos.

Las sopas son recetas muy sencillas , ya que en la mayoría de los casos se les pone caldo o agua, también pueden llevar verduras, carne, pollo, setas y más, aunque todo esto va a depender de la receta que se haga y del gusto de las personas.

Entre los consejos más repetidos, se encuentra el aprovechar los ingredientes que se tienen en casa y que estén en buen estado, contar con un buen caldo, ya sea de pollo, verduras o carne, dependiendo lo que la persona quiera agregar a su platillo.

Recetas de sopas que puedes hacer en 30 minutos

Ya que la sopa es algo que nunca pueden faltar en su mesa, te vamos a compartir algunas recetas sencillas que se pueden preparar en poco tiempo y con ingredientes que se tiene en casa:

Sopa de papa y zanahoria con beicon crujiente

Esta es una de las opciones más sencillas y que puede estar lista en menos de 30 minutos, solo debes contar con los siguientes ingredientes en casa:



1 Papa

1 Zanahoria

1 Cebolla

1 rama de apio

2 tazas de caldo de verduras

Sal

Pimienta

4 Pedazos de tocino

Perejil fresco

Para poder hacer este platillo, se deben de seguir los siguientes pasos:



Pelar la papa, la cebolla y la zanahoria para cortar en cubos chiquitos.

Cortar las hierbas del apio y pícalo.

Poner en un refractario tapado con papel plástico las verduras, media taza de caldo, sal y pimienta, poner a la lumbre 15 minutos.

Agregar el caldo y dejar otros 8 minutos más en la lumbre.

Sirve la sopa en tazas, boles o platos hondos, acompaña con tocino y con perejil fresco.

Sopa de verduras al microondas

Cuando se trata de ahorrar tiempo, esta puede ser una de las opciones más efectivas y sencillas que puedes hacer. Solo vas a necesitar:



1 puñado de fideos finos

Pimiento rojo y verde

Calabacín

Puerro

Apio

Sal

Agua

Para poder obtener los resultados esperados, solo tienes que seguir estos pasos:



Desinfectar y cortar las verduras en juliana.

Poner en la taza, llenar de agua y colocar sal al gusto.

Tapar con papel de cocina y cocer durante 5-6 minutos en el microondas.

Poner más agua y volver a meter otros 5-6 minutos.

Añadir los fideos y cocinar durante 3 minutos más.

Revolver todo y revisar que se haya cocido de forma correcta.

Sopa de setas exprés

Sin duda, una de las mejores opciones cuando hace mucho frío, ya que esta sopa se debe de comer caliente. Para poder hacer, vas a necesitar lo siguiente:



200 gramos de setas variadas

4 de tomates cherry

1 cebolla

2 dientes de ajo

500 mililitros de caldo de verduras

Perejil

Piel de naranja

Vino dulce

Sal

Ahora debes de seguir los siguientes pasos para poder obtener una rica sopa de setas:

