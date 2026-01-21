7 ideas de peinados con corte bob redondo que están en tendencia en enero de 2026: luce elegante, pero sencilla

Si quieres darte un cambio radical de peinado , el corte bob redondo no te fallará. Este estilo es versátil, atrevido, pero adaptable a muchos tipos de rostro. Por eso, si te gusta, te mostramos una selección de siete ideas que puedes hacer fácil para lucir elegante.

A decir de la revista de moda Elle, el corte bob es un tipo de peinado que es difícil de amar, pero muchas lo experimentan porque se dice que quita años de encima. Además, va bien con accesorios, moños y estilos diferentes . Checa estas propuestas que no te fallarán en un evento y que, según InsTyle todavía están de moda en enero de 2026.

Una por una, las ideas de peinados con corte bob redondo que son hermosos

Blunt Bob pulido y brillante: corte bob redondo con líneas precisas y acabado “glass hair”, superelegante y sofisticado, ideal con trajes sastre impecables o vestidos negros de cóctel porque refuerza un estilo minimalista de lujo.

Así luce el corte Blunt Bob pulido y brillante.|(ESPECIAL/Pinterest)

Soft Airy Bob con movimiento ligero : bob redondo con capas suaves que dan volumen y textura sin peso, perfecto con blusas fluidas y faldas midi o vestidos vaporosos para un look romántico y chic.

: bob redondo con capas suaves que dan volumen y textura sin peso, perfecto con para un look romántico y chic. Bob francés con mini flequillo : corte redondo con flequillo corto que suaviza el rostro y añade un toque parisino, combina muy bien con jeans oscuros y blazer o trench coat clásico para un estilo effortless pero refinado.

: corte redondo con flequillo corto que suaviza el rostro y añade un toque parisino, combina muy bien con para un estilo effortless pero refinado. Italian Bombshell Bob redondo: versión con volumen y curvas glamorosas alrededor del rostro que se ve fabulosa con vestidos satinados o tops elegantes y pantalón de vestir para eventos importantes.

Luce el corte bob al estilo italiano.|(ESPECIAL/Pinterest)

Flip-Flop Bob con puntas giradas : bob redondo con puntas ligeramente hacia afuera da un aire retro-moderno, luce impecable con blusas románticas, encajes y tacones o prendas estructuradas en tonos neutros .

: bob redondo con puntas ligeramente hacia afuera da un aire retro-moderno, luce impecable con . Sculpted Curved Bob (bob redondo curvado): corte arquitectónico con curvas suaves que enmarca el rostro y queda elegante con roll-neck knits finos, faldas lápiz o pantalones palazzo, perfecto para looks sofisticados de oficina o noche.

Mira estos cortes bob redondos que se ven hermosos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Tucked Bob elegante: bob redondo con mechones metidos detrás de la oreja para un acabado pulido inspirado en la alfombra roja, ideal con vestidos largos, joyería discreta y tacones para una presencia clásica y glamourosa.

Qué corte bob te queda mejor según tu tipo de rostro

El corte bob es un peinado que se adapta casi a cualquier tipo de rostro, de ahí el porqué muchos estilistas apuestan por este estilo. Según Vogue, puedes saber si te queda dependiendo de la forma de tu cara. Por ejemplo, si tienes rostro redondo, te van bien el bob mediano con flequillo largo en cortina; si el rostro es cuadrado, entonces el bob ondulado y difuminado es la mejor elección; si tienes rostro ovalado, te irá mejor el micro bob con raya en medio; y si tienes rostro de corazón, entonces el bob corto con flequillo cortina es la mejor opción.